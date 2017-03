Un cinéma va bientôt ouvrir à Denain, 30 ans après la fermeture de la dernière salle

Un cinéma du groupe Mégarama de 7 salles, avec plus de 900 fauteuils, va ouvrir à l'été 2018 au centre ville. Un établissement haut de gamme avec des tarifs adaptés à la population de Denain.

Ça fait presque 30 ans que les Denaisiens n'avaient plus de cinéma alors que la ville de 21.000 habitants en a compté 4. Jusqu'à aujourd'hui c'est le théâtre municipal qui programmait de temps en temps des films mais pour le reste, il fallait aller jusqu'à Valenciennes ou Saint-Amand-les-Eaux.

A l'été 2018, près du Carrefour en centre ville, à côté d'une station de tram et de bus, un Mégarama va s'installer avec à côté un restaurant. 3.000m2 sur 2 étages avec 7 salles, plus de 900 places, avec les dernières technologies en terme d'image et de son, notamment avec le Dolby Atmos : "53 hauts parleurs répartis aux 4 coins de la salle, sur le côté, en bas, au plafond pour que le spectateur soit totalement enveloppé", explique Olivier Labarthe, le directeur général adjoint de Mégarama.

Question confort, le groupe propose aussi des innovations comme des sièges légèrement inclinables et un espace entre les sièges qui permet de tranquillement regarder son film les jambes croisées, sans taper le siège d'en face.

Un outil culturel et économique

La programmation sera très variée, des blockbusters américains aux films américains. Et pour les tarifs, le directeur général adjoint explique que la grille n'est pas encore finalisée mais qu'elle sera adaptée à la population de Denain, pas de place qui frôle les 10 euros comme dans les grands cinémas.

Une très bonne nouvelle culturelle pour la députée maire socialiste Anne Lise Dufour, mais aussi économique, car les cinémas sont des locomotives du commerce local. D'ailleurs la mairie a déjà été contactée pour des projets de bowling et de karting qui pourraient s'installer sur cette aire de loisirs qui va aussi accueillir en 2019 un centre aquatique.

Le cinéma devrait embaucher une vingtaine de salariés recrutés dans le Denaisis.

Le dossier doit passer en Commission Départementale d'aménagement Commercial la semaine du 20 mars.