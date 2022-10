Un clip pour défendre la candidature d'Alès au titre de Capitale française de la culture 2024

Un flashmob rassemblant plus de 1000 personnes a eu lieu à Alès le 8 octobre

"Allez viens, je t'invite dans ma capitale, on y cultive des arts si variés" Ce sont les premières paroles de la chanson "En avant" écrite par l'Alésien Charlie Boisseau pour défendre la candidature d'Alès agglo au titre de Capitale française de la culture 2024. Une chanson qui s'accompagne d' un clip tourné dans les lieux les plus emblématiques de l'Agglo. (Le Cratère Théâtre, Maison Rouge à Saint-Jean-du Gard, Le musée du mineur à la Grand-Combe, la Bambouseraie de Prafrance,... ) Il a été présenté en avant première ce jeudi matin au Ciné Planet à Alès en même temps que le dossier final de cette candidature. L'Agglo d'Alès fait partie des trois finalistes avec celles de Montbéliard (Doubs) et de Bourg-en-Bresse (Ain) pour obtenir ce label.

Un million d'euros et des projets à la pelle en cas de victoire

C'est le 23 novembre que Christophe Rivenq, le président d'Alès Agglomération défendra cette candidature au cours d'un grand oral. La réponse sera connue début décembre. A la clé, un million d'euros pour mettre en œuvre de nombreux projets culturels. "En avant, en avant, la finale on l'a bien méritée, Alèsiens, en avant, en avant, y a qu'un pas pour la remporter."