Un collectif d'opposants à Normandie Memory (ex-Hommage aux héros) vient de voir le jour

Décidément, le spectacle immersif qui s'est donné pour objectif de faire revivre le Débarquement et la Bataille de Normandie grâce à des promoteurs privés, suscite bien des réactions. Le projet - qui, il y a encore peu devait voir le jour à Carentan, dans la Manche - doit faire face cette fois-ci à un groupe d'opposants, baptisé Collectif pour la dignité du tourisme mémoriel. Un collectif porté par quatre membres fondateurs, et non des moindres : Christophe Prochasson, historien et ancien recteur de l'académie de Caen, Jean-Paul Ollivier, ancien directeur des affaires culturelles de Normandie, Bertrand Legendre, professeur émérite à la Sorbonne et Jean-Luc Leleu, historien au CNRS à Caen.

ⓘ Publicité

Le site retenu est situé à proximité du Wip, un tiers lieu qui a fermé ses portes cet été © Radio France - Philippe Thomas

Le choix du site ? "Indigne" pour ses opposants

Pour en parler, c'est sur ce site historique de la SMN, au pied du fameux réfrigérant, symbole du passé industriel de Colombelles que nous nous sommes donné rendez-vous avec Gérard Prokop, membre du collectif et Jean-Paul Ollivier. C'est là, sur neuf hectares, que le projet doit voir le jour, au grand dam de l'ancien directeur des affaires culturelles : "c'est incroyable que sur un site désindustrialisé on vienne justement plaquer une forme d'industrie du tourisme mémoriel. Je trouve ça paradoxal, pour ne pas dire indigne. Et je trouve également affligeant de venir écraser une mémoire, celle de l'industrie, par une autre mémoire, celle de la Bataille de Normandie."

Un projet qui, s'il voit le jour, suscite également des inquiétudes chez Gérard Prokop en tant que riverain : "on a des craintes à plusieurs niveaux, au niveau des mobilités notamment, puisqu'on voit régulièrement des embouteillages. Il suffit qu'il y ait un grain de sable dans le secteur pour qu'on se trouve rapidement face à une saturation. Il y a aussi la question des nuisances sonores. Pour l'instant, on a aucune garantie qu'il n'y aura pas de nuisances pour les riverains. Enfin, il y a la question qui concerne le site. On a les zones EffiScience (recherche) et Normandial (pôle agro-alementaire) à proximité. Voilà un projet qui arrive un peu au milieu de tout ça. Quelle cohérence pour l'ensemble ? Je pense qu'on pourrait avoir d'autres idées, d'autres projets pour poursuivre l'occupation de cette friche industrielle."

C'est sur cette friche qu'est pressenti Normandie Memory © Radio France - Philippe Thomas

"Ca ne fait oeuvre ni de pédagogie ni d'histoire"

Au delà du choix du site, c'est le projet lui-même qui interroge les opposants. Pour Jean-Paul Ollivier : "ça ne fait œuvre ni de pédagogie et ni d'histoire. Parce que, précisément, cette représentation se borne principalement à susciter des émotions, sans traiter de la complexité de l'histoire. On parle d'immersion, mais ça peut être intégré dans les établissements existants qu'il faut soutenir et qui font un travail considérable. Et les budgets que les familles vont consacrer à ce tourisme là (Normandie Memory) ne permettra plus ensuite d'aller dans des lieux qui font ce travail de pédagogie et d'histoire."

Et de rajouter : " il y a un principe éthique : faut il vraiment transformer en valeur monétaire marchande la mémoire des soldats et des alliés ? Je trouve ça inacceptable de commercialiser de manière assez éhontée la mémoire et je sais que les vétérans ont souvent déjà pris position à cet égard." Par ailleurs, le collectif craint que ce projet, par l'image qu'il dégage, vienne freiner l'inscription des plages du Débarquement au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le collectif a écrit un courrier aux maires de Caen-la-Mer intitulé "les dangers d'un projet en trompe-l'oeil" que vous pouvez retrouver sur la page Facebook des opposants . En parallèle, les porteurs du projet ont rencontré ce mardi les maires de Caen-la-Mer pour les convaincre du bien-fondé et du sérieux de ce qui s'appelle désormais Normandie Memory.