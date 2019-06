Un collégien poitevin pourrait bientôt devenir champion du monde de Cardistry

Jean Mieszala, alias ZIEM, est actuellement en compétition aux championnats du monde de cardistry, une discipline hybride entre l'art et la manipulation de cartes de jeu

"Une danse de cartes", c'est ainsi que ZIEM définit sa discipline la cardistry. Le terme "Cardistry" est un mot combinant art et carte dans leurs versions anglaises. Il se pratique essentiellement à travers la production de vidéos dans lesquels les "cardists" manipulent souvent en musique des cartes pour créer des figures.

ZIEM a découvert cette discipline il y a quelques années sur Youtube. Il passe désormais ses journées à apprendre de nouvelles figures et à en inventer d'autres. Il est en troisième au collège Henri IV de Poitiers. De ce fait il est aujourd'hui le plus jeune compétiteur des championnats du monde et il est également le seul Français parmi les 16 finalistes du Cardistry Con Championship.

Je fais ça tout le temps, quand je me lève, quand j'ai des pauses entre les cours, et puis parfois la nuit aussi.

Ziem

Il a appris à manier ses cartes grâce à des vidéos Youtube avant de rencontrer d'autres Cardists notamment à travers différents sites ou même en se rendant à paris, lieu où se trouvent aujourd’hui le plus de Cardists. La discipline n'est pas encore extrêmement répandue mais de plus en plus de personnes se filment sur Youtube comme ZIEM ce qui leur permet d'exposer leur talent.

Une discipline en pleine explosion

Il existe actuellement dans le monde une vingtaine de personnes qui arrivent à vivre de cette discipline. Ces 20 cardists arrivent à se rémunérer en ayant créés leurs propres marques de cartes à leur nom. L'engouement est tel que ces jeux de cartes s'échangent fortement dans le milieu mais aussi dans ceux annexes, comme celui de la magie par exemple.

Le milieu a aujourd’hui ses références dans les personnes de Dan et Dave, deux frères américains magiciens qui ont sorti en 2001 une cassette VHS intitulée Pasteboard Animations. La vidéo posait les bases de la Cardistry.

Désormais le Cardistry Con Championship sélectionne les 16 meilleurs cardists chaque année sur les vidéos postées sur internet. L'étape suivante, à laquelle ZIEM espère patrticiper sera un déplacement des 8 meilleurs cardists du monde à Portland aux Etats-Unis pour une compétition en physique dans quelques semaines.