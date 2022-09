Un colloque dans l'Indre pour tenter de percer les secrets des croix de Crozant

Les croix de Crozant restent pleines de mystères pour les Creusois et les Indrois. Vous en avez sûrement vu si vous vous baladez à Crozant, en Creuse ou même dans le sud de l'Indre. Ces croix en granit qu'on découvre au hasard d'une balade en forêt ou en ville. Il en existe une cinquantaine.

Et les chercheurs, historiens et archéologues, se penchent sur ce mystère. Un colloque est organisé par l'Association pour la sauvegarde des croix type Crozant, et l’Université de Limoges, ce samedi 10 septembre, à Eguzon, pour partager des théories.

Des croix à la fois familières et mystèrieuses

Quelques unes de ces croix se trouvent à Chantôme, commune dont François Avisseau est le maire. Il est aussi le doyen de la faculté qui organise ce colloque. "Ce sont des croix qui sont très familières aux habitants du lieu puisqu'elles se rencontrent à des carrefours de chemins de routes, raconte t-il. De mémoire d'homme, on les a toujours vues là. Elles sont très familières, mais aussi très mystérieuses."

Mystérieuses, car on ne sait pas quand elles ont été installées, par qui et surtout dans quel but. "On a toujours été intrigués par ces croix, continue le chercheur. On se raconte évidemment des histoires sur ce que ça pouvait signifier. Le fait qu'elles soient réalisées de la même façon, avec la même forme, tend à nous faire penser qu'à l'origine, elles remplissaient toutes une même fonction."

Aucun document d'époque n'en fait mention

Une fonction difficile à déterminer parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de document de l'époque qui en parle. François Avisseau espère donc que ce colloque permettra de faire avancer la recherche." On pourra écarter peut être quelques hypothèses et du coup, resserrer le nombre des hypothèses valables. C'est à dire non pas atteindre la vérité, mais s'en rapprocher plus qu'on ne l'était avant le colloque."

Cet événement est également ouvert au public qui peut participer au débat depuis la salle, pour tenter de lever un peu le voile sur le mystère des croix de Crozant.