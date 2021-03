Un concert assis aux Eurockéennes ? DJ Snake "pas emballé", mais prêt à faire des concessions

DJ Snake serait-il prêt à donner un concert face à un public assis aux Eurockéennes ? "Franchement, je ferais du piano-voix guitare, ça ne me dérangerait pas, mais je suis un DJ, donc moi c'est la culture dance..." a précisé d'emblée l'artiste mardi soir sur le plateau de l'émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC.

"Après, il y a aussi une pandémie en ce moment, donc on ne peut pas l'ignorer, si il faut faire un effort pour faire kiffer les gens et leur donner une heure de bonheur..." Sur des chaises ? lui demande Yann Barthès. "Oui, sur des chaises malheureusement, mais c'est quoi le mieux ? C'est de ne rien faire ou de kiffer un peu sur une chaise ?", a répondu le DJ.

"Je ne suis pas pour, je suis vachement mitigé, je ne suis pas emballé avec cette idée, mais je pense que les Eurockéennes essayent de trouver des solutions, on vit une période qui est assez compliquée".

"Il va peut-être falloir faire un peu de concessions, ne pas faire la diva et dire -non, non, moi je joue avec un public dans une configuration normale-, on essaye de trouver des solutions pour faire plaisir aux gens qui nous soutiennent et qui vivent aussi un moment difficile", a-t-il expliqué.

Sondage auprès des festivaliers

DJ Snake réagissait au récent sondage réalisé par l'équipe organisatrice des Eurockéennes de Belfort. Cette consultation organisée auprès du public, et dont les résultats ont été publiés samedi, fait apparaître une nette majorité de festivaliers (69%) favorable à la présentation d'un test de dépistage du Covid-19 pour accéder au site des concerts.

Cependant, "une nette tendance semble apparaître quant aux contraintes" définies par le ministère : l'idée d'assister aux concerts en étant assis est rejetée à 72% et la distanciation entre spectateurs est également rejetée à 48% (44% de réponses favorables, 8% sans opinion). Organisée en ligne pendant huit jours, cette consultation a permis de recueillir l'avis de 21.418 personnes.

Dj Snake qui a par ailleurs annoncé sur le plateau de Quotidien l'arrivée possible d'un album surprise avant l'été.

