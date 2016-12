Un concert de Noël dans une maison de retraite pour stimuler la mémoire des malades d'Alzheimer

La maison de retraite de la Verte Vallée, à Callac (Côtes d'Armor), a organisé un concert de Noël pour ses résidents, avec la chanteuse Clarisse Lavanant. Rien de tel que la chanson pour exercer la mémoire de ceux atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles de la mémoire.

La centaine de résidents de la maison de retraite de Callac a pu profiter d'un concert de Noël "privé". Clarisse Lavanant est venue chanter un répertoire varié : Edith Piaf, Charles Trenet, Tino Rossi et des chansons bretonnes. Toutes les personnes âgées ne sont pas atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais pour celles qui le sont, chanter est un excellent moyen de garder quelques souvenirs en mémoire. Les aides-soignantes sont impressionnées. "Cela apporte beaucoup de joie, ça stimule la mémoire. Une fois parti, on ne les arrête plus".

Les chansons de Tino Rossi me font penser à des souvenirs d'avant-guerre. Avec une bande de mômes, on écoutait ses chansons !" Denise, résident de la maison de retraite

Un formidable moyen de lutter contre la maladie d'Alzheimer

Clarisse Lavanant l'a constaté avec sa grand-mère. "Il n'y a plus beaucoup de phrases, plus vraiment de communication. Mais avec la chanson, je sens que c'est plus facile."