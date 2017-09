Concert de rentrée à Dijon, le rappeur Lorenzo a pu jouer, malgré un moment de flottement

Le concert de rentrée a enflammé le centre-ville de Dijon ce vendredi 1er septembre. En 15 ans ce rendez-vous, organisé par la ville de Dijon, est devenu l'un des moments incontournables de la vie culturelle locale. Parmi les têtes d'affiche: Catherine Ringer, Vitalic ou encore le rappeur Lorenzo.

L'an passé en 2016, plus de 25 000 spectateurs s'étaient pressés au concert de rentrée organisé par la mairie de Dijon. Un concert de rentrée qui n'a pas la notoriété de festivals plus huppés comme les Eurockéennes de Belfort ou Les Francofolies de La Rochelle mais qui attire toujours plus d'artistes de renom depuis sa création en 2002. Parmi ceux qui se sont déjà produits sur l'une des deux scènes Dijonnaises: Étienne Daho, Christophe, Charlie Winston, Sromae, Vitalic, Amadou et Mariam, Laurent Garnier ou encore Gaëtan Roussel ou Hubert-Félix Thiéfaine.

Un monde impressionnant place du Théâtre ce vendredi soir pour le concert de rentrée 2017 © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Ce 1er septembre 2017 sur la scène de la place de la Libération, les têtes d'affiche étaient Catherine Ringer, l'ex Rita Mitsouko a chanté de 22h à 23h20 et bien sûr le Dijonnais Pascal Arbez-Nicolas, alias Vitalic qui s'est produit en fin de soirée et jusque tard dans la nuit. Tandis qu'à quelques centaines de mètres de là, sur la scène du Théâtre on a vu sur les planches certains artistes prometteurs de la scène nationale tel Petit Biscuit, de son vrai nom Mehdi Benjelloun, un musicien de musique électronique originaire de Rouen ou encore le très sulfureux et autoproclamé "empereur du sale", le rappeur Lorenzo qui vient de Rennes. La venue de ce dernier à Dijon a soulevé de très nombreuses protestations. Début août, les collectifs féministes Beste et Greenwitches avaient même lancés une pétition contre sa venue au concert de rentrée. Le texte en ligne a recueilli près de 3 500 signatures.

Le rappeur Lorenzo a finalement pu jouer, mais selon un tweeet posté par le chanteur lui même, il était à deux doigts d'annuler © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Lorenzo qui était à deux doigts de ne pas pouvoir réaliser son concert Dijonnais... Rien à voir avec les protestations des uns et des autres, non, il y avait tout simplement trop de monde massé sur l'étroite place du théâtre. C'est ce que Lorenzo a lui même expliqué dans un tweet où il évoquait l'annulation du concert. Un concert qui a finalement eu lieu avec une grosse demi heure de retard au grand soulagement de ses fans.

Wwooo vous etes bcp trop nombreux au concert gratuit mamene les flic y pete un cable ya la ville de dijon ki anule le spectacle 😟 — Lolo (@Mamene_Lorenzo) September 1, 2017

Pour assurer la bonne tenue de cet évènement culturel, le dernier de l'été, 45 techniciens ont assuré le montage et le démontage des deux scènes à l'issue des 11 concerts. Tandis que, côté sécurité, 26 agents de la police municipale étaient sur le pont de même que 68 agents de société de sécurité. Enfin 6 personnes employées par la ville de Dijon étaient centrées sur la gestion des déchets et le ramassage des détritus sur la voie publique. Un concert de rentrée un peu humide avec la pluie qui s'était faufilée parmi les invités cette année. Bien arrosée au début, finalement la météo s'est montrée plus clémente une fois que la soirée avait débutée. C'est l'essentiel!

Tandis que Lorenzo se produisait place du Théâtre, au même moment, place de la Libération le Dijonnais Vitalic faisait lui aussi parler la poudre avec sa techno survitaminée © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Vitalic a lui aussi séduit son auditoire ce vendredi dans sa ville de Dijon © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Stéphane, Dijonnais de 46 ans, au sujet de la prestation de Catherine Ringer Copier