Un concert de sensibilisation contre le réchauffement climatique organisé à Paris ce jeudi

C’est au pied de la Tour Eiffel que les chanteurs Billie Eilish, Lenny Kravitz, Ben Harper ou encore H.E.R se produiront ce jeudi pour faire entendre leur voix face à l’urgence climatique auquel le monde fait face en chantant leurs titres les plus connus. Ce concert, organisé par l’ONG Global Citizen et soutenu par l'Élysée, vise à faire réfléchir sur l’évolution climatique que nous subissons. Pour cela, Global Citizen met à disposition ce concert gratuitement aux férus de musique soucieux de l’environnement et de son devenir.

Durant cette soirée, de nombreux artistes d'exception sont attendus tels que l'artiste internationale Billie Eilish, sept fois couronnée aux Grammy Awards 2022 ou encore Lenny Kravitz, légende du rock et du R&B. E n 2021, Global Citizen avait déjà organisé un concert caritatif avec en tête d'affiche Elton John qui avait enflammé le Champ de Mars.

Elton John Performs 'Your Song' Live From Paris | Global Citizen Live

L’impact de Live In Paris sur l’environnement

Cet évènement, parrainé par Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi, a pour but de rassembler les dirigeants mondiaux, présents au Nouveau sommet, afin de mettre en place un "nouveau pacte financier" face au réchauffement climatique. Pour cela, Global Citizen met en avant la nouvelle campagne de sensibilisation Power Our Planet qui vise à améliorer le la situation financière des pays les plus pauvres afin qu'ils puissent contribuer à la transition écologique et incite les dirigeants à investir afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré.

Le Président de la République porte un intérêt tout particulier aux conditions climatiques et estime, dans le communiqué de Global Citizen, qu’"il n’y aura pas de transition climatique à l'échelle mondiale si nous ne nous battons pas pour plus de justice et d'équité".

Comment y accéder ?

Bien que l’entrée soit gratuite, les participants doivent obligatoirement se munir d’un billet obtenu en signant au préalable une pétition afin d’attester de leur engagement pour l’environnement.

De fait, le Champ de Mars sera accessible aux spectateurs dès 17h30 et jusqu’à 21h. L’espace restreint aux participants permettra de se restaurer avec de la nourriture et des boissons à base de plantes. Seules les gourdes en plastique seront autorisées durant l’évènement, de quoi participer pleinement au respect de l’environnement en incitant le public à consommer plus durablement comme le souligne l’organisation Global Citizen.

Il est également possible d’assister au concert depuis son canapé grâce aux nombreux canaux de diffusion qui retransmettent en direct les performances de ces artistes internationaux. Parmi eux, on retrouve la plateforme de streaming YouTube ou encore le réseau social TikTok. Le concert sera également retransmis en direct sur Culturebox et la plateforme france.tv ce jeudi à partir de 20h, et en différé à partir de 23h sur France 2.

Retrouvez l'ensemble des chaînes en cliquant ici . Pour plus d'informations, cliquez ici .