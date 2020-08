Un concert drive-in à l'aérodrome de Belfort-Chaux annoncé fin août

C'est une première dans le Département. Le samedi 19 août, à partir de 19h, trois artistes, dont la chanteuse pop-électro Suzane, se produiront lors d'un concert drive-in en plein air sur le site de l'aérodrome de Belfort-Chaux. Un événement gratuit, dans le respect des mesures de distanciation sociale. Il faut réserver sa place sur internet.

500 véhicules et deux-roues

"Le concept est simple : plus de 400 voitures et plus de 100 deux-roues pourront être accueillis sur l’aérodrome de Chaux. Ces véhicules seront garés face à une scène montée pour l’occasion. Les spectateurs pourront ainsi regarder le concert depuis leur véhicule", indique le Département dans un communiqué. "Ainsi, l’aérodrome de Chaux vibrera au rythme d’une soirée exceptionnelle, grâce à une programmation musicale d’envergure, contemporaine et éclectique".

Les trois artistes programmés

20h15 : le groupe rock local soutenu par le Département Caesaria.

21h10 : l'artiste pop Julien Granel.

22h : une tête d’affiche électro-pop : Suzane, récompensée aux Victoires de la Musique 2020 avec son album sorti en mars 2020 : Toï Toï.

Il était important de proposer une offre culturelle de qualité, malgré les circonstances. Ce concert drive-in est une véritable bouffée d’oxygène pour les Terrifortains qui ont, pour beaucoup, été privés de vacances et qui sont, depuis des mois, sevrés de concerts et de spectacles (Florian Bouquet, président du Département)

Comment réserver votre place ?

Pour réserver votre place, rendez-vous sur ce site internet dédié, dès ce jeudi 13 août, via l’onglet "Réservations". Important : chaque réservation est valable pour un véhicule (voiture ou vélo). Il faut donc ne réserver qu’un seul ticket par véhicule.

L'ouverture des portes est prévue pour 19h. Les véhicules seront admis sur le site jusqu’à 20h15. Durant les concerts, votre moteur devra rester éteint. Les animaux domestiques ne sont pas admis. Pour toute question sur l’organisation, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante : infodrive@territoiredebelfort.com