Un concert et un album en hommage à la chanteuse mancelle Nathalie Réaux

Nathalie Réaux a été emportée en février 2020 par un cancer du sein, mais ses chansons, celles de son groupe Pagan Poetry, vont résonner dans la salle Jean-Carmet d'Allonnes. Un concert hommage est organisé ce vendredi 21 janvier, huit artistes seront présentes sur scène pour interpréter son album posthume, qui sort le même jour en vinyle et sur les plateformes de streaming. Un projet porté par ses amis d'enfance ainsi que son compagnon, Samuel Léger.

"On souhaitait laisser un bel objet en hommage à Nathalie", explique-t-il. "C'est un mix d'un EP paru en 2013 qui occupe la face A du vinyle." Pour la face B, il s'est penché sur de nombreuses captations de concerts dont il a cherché à améliorer ensuite la qualité du son. "Nathalie avait décidé de retravailler son répertoire en français, et du coup il y a quelques nouvelles versions qui ne sont sorties nulle part sauf lors de quelques concerts."

Si cet hommage lui paraît nécessaire, ce ne fut pas toujours facile. "Quand a fait une première résidence pour répéter, quand on a vu le groupe faire résonner les chansons de Pagan Poetry, il y a un moment où on s'est regardé et on en menait pas large en tant que spectateur", admet-il. Car cet hommage a été réalisé intégralement par les proches de la chanteuse.

"Nathalie a énormément d'amis dans le monde artistique", poursuit Samuel Léger. "Suite à son décès, il y a eu un regroupement spontané dans une salle près de Paris. Les artistes sont arrivés et ont spontanément voulu jouer des chansons pour elle et des chansons d'elle." La décision est prise de pousser l'idée plus loin. Pour restaurer les titres, ils ont fait appel à la personne qui avait enregistré son premier album en 2013. "Il connaissait déjà l'univers et savait comment moduler ce son."

Même chose sur scène : les huit artistes présentes ont toutes gravité autour de Pagan Poetry à divers périodes. "Ce sont des amis proches, voir des amis d'enfance, c'est un milieu très resserré", précise Samuel Léger, lui même musicien amateur. Les fonds collectés avec cet album seront reversés à l'association d'aide et de soutien aux malades de la clinique Victor Hugo, où Nathalie avait été hospitalisée.

Information pratique

Le concert se déroulera à la salle Jean-Carmet d'Allonnes à 20h30, vous pouvez déjà réserver vos places sur le site de Superforma. Seront présentes sur scène :