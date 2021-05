Un concert pour "danser encore" dans un hypermarché à Ecole-Valentin (Doubs)

La coordination des intermittents et précaires de Franche-Comté a organisé ce vendredi 30 avril 2021, un concert dans l'hypermarché Carrefour d'Ecole-Valentin, dans le Grand Besançon. Vingt musiciens et une danseuse ont invité le public "à danser encore".

Vingt musiciens, une danseuse et quinze personnes encadrantes, masqués et respectant les règles sanitaires ont investi ce vendredi 30 avril 2021, l'hypermarché Carrefour d'Ecole Valentin, dans le Grand Besançon et invité le public "à danser encore".

"Le spectacle vivant ne doit pas s’enfermer dans la digitalisation, indique le Cip-FC ( coordination des intermittents et précaires de Franche-Comté), et doit continuer d’exister en réel. Nous offrons donc une parenthèse, une respiration et un moment d’échange dans un lieu identifié de la grande consommation."

Mobilisation pour l'ouverture des lieux culturels à Besançon © Radio France - Anne Fauvarque

Le but de la coordination est d'aller à la rencontre du public, pour partager, informer, alerter sur la situation.

"Nous occupons le CDN (Centre dramatique national) de Besançon depuis 51 jours pour organiser la défense de nos droits sociaux et lutter contre l’indifférence."