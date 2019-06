Un concours d'écriture pour détenus accueilli à la prison d'Orléans-Saran

Le concours national "Au delà des lignes" a récompensé, ce mardi, les détenus aux plus belles plumes. Pour sa quatrième édition, la cérémonie était organisée au Centre Pénitentiaire d'Orléans-Saran.

Saran, France

Sur le thème de la "rencontre", près de 450 personnes détenues ont pris leur stylo pour gratter quelques lignes. De l'amour, de la joie, une passion, chacun a choisi de représenter un événement ou un sujet qui lui tient à cœur. Mineurs, femmes et hommes, tous ont pu participé, travaillant sur leur texte entre janvier et mi-avril.

Les enseignants des structures pénitentiaires mais aussi des écrivains et des journalistes les ont accompagnés. "Ça leur permet de s'évader" explique Nathalie Derotus, professeure au Centre Pénitentiaire d'Orléans Saran. "Et ça leur permet aussi d'exprimer ce qu'ils ressentent. C'est très important : si on veut apprendre aux personnes détenues à se réinsérer, il faut leur apprendre à communiquer."

Donner confiance aux détenus

A Orléans, neuf détenus ont participé au concours "Au-delà des lignes". Parmi eux, il y a Dimitri. Il fait des études de lettres : "C'est un exutoire, c'est une façon de s'exprimer sans avoir peur de ce que l'on dit. On est pas obligé de le faire lire à quelqu'un." Devant le public, il a pourtant lu son texte : "J'avais la pression, mais je me suis dépassé." raconte-t-il.

Au total, 20 personnes ont été récompensés par leur travail, mais aucun du Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Les gagnants sont repartis avec un diplôme, et des chèques culture pour qu'ils puissent continuer à se passionner pour la lecture et l'écriture.

Le concours "Au-delà des lignes" est organisé depuis quatre ans par l'administration pénitentiaire, l'Education Nationale et la Fondation M6. Soixante structures pénitentiaires ont participé cette année. C'était une première pour le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran.