Un concours de saut d'obstacles sur la plage entre deux marées à Donville-les-Bains

Difficile de rêver plus beau cadre pour un concours équestre. Une étendue de sable mouillé, dans lequel le ciel se reflète, et au loin, le doux roulement des vagues, voilà où est organisée la 4e édition du Jumping Donville Plage . Le concours de saut d'obstacles se déroule ces 22 et 23 avril, sur la plage de l'Ermitage à Donville-les-Bains.

Un bon terrain pour le saut d'obstacles

"C'est super, surtout quand il fait beau comme ça. Avec les chevaux, la nature et les gens qui sont là pour regarder, c'est bien", sourit Maryvonne les yeux rivés sur le parcours d'obstacles. "Cela met bien en valeur le sport", ajoute Daphnée, elle-même cavalière, mais cette fois spectatrice.

Le spectacle est au rendez-vous sur la plage de l'Ermitage, à Donville-les-Bains. © Radio France - Chloé Martin

Un cadre idyllique et un terrain parfait pour le saut d'obstacles. "A chaque passage, la mer fait son travail et remet le sable en place", explique Claire David, présidente du club hippique de Granville , organisateur du concours. L'air marin fait aussi du bien aux cavaliers. "Je me sens plus détendue, c'est agréable, on a de l'espace, contrairement aux concours lambdas qui sont dans une carrière, parfois entre quatre murs", confie Kim, cavalière granvillaise de 18 ans.

Kim et sa jument Volga de la Baie participent chaque année au Jumping Donville Plage. © Radio France - Chloé Martin

Avec sa jument Volga de la Baie, elle vient de sauter à 90cm du sol. Au total, neuf épreuves ont lieu sur les deux jours, avec des barres allant de 60 à 110 cm. "On descend au fur et à mesure les barres, mais on ne peut pas changer le parcours, on n'a pas le temps", indique Claire David.

La mer comme arbitre entre deux marées

Car, sur la plage, la mer joue aux arbitres. Le concours se déroule entre deux marées. "On attend que la mer descende, on monte ensuite notre carrière et on construit tout notre parcours". Dix obstacles à installer avant de pouvoir lancer le concours, avec un nombre de partants limité. 170 couples de cavaliers et chevaux concourent ainsi sur les deux jours. "Et à la fin de la journée, on redémonte tout. De toute façon, la mer nous rappellera à l'ordre", plaisante la présidente du club hippique.

Dix obstacles sont installés sur l'estran, pour le concours de saut d'obstacles. © Radio France - Chloé Martin

Au-delà du cadre de carte postale, la plage permet d'attirer les curieux. "Beaucoup de gens pensent que la compétition est un milieu un peu fermé et du coup, on n'ose pas venir. Donc on s'est dit qu'on allait se rapprocher de notre public, en venant sur la plage qui appartient à tout le monde, et ça marche !", se réjouit Claire David.