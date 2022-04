Un concours de vidéos sur TikTok récompensé lors du Festival de Cannes

La ville de Cannes en pointe sur les réseaux sociaux et la production artistique. La preuve avec cette nouvelle initiative : un concours de la meilleure vidéo TikTok produite par des lycéens. L'idée est de présenter d'ici le 13 mai de petits films de 30 secondes à trois minutes sur la plateforme du réseau social. Le concours est ouvert à tous les lycéens cannois qui peuvent se faire aider par l'association Cannes Cinéma-Pôle régional d'éducation à l'image.

Chaque création sera postée sur le réseau TikTok et accompagnée par le hashtag #TikTokCannesCompetition. Tous les films seront ensuite visionnés par un jury et seront ensuite récompensés lors du Festival de Cannes. Aucun thème n'est imposé, seule la création artistique, éducative et culturelle primera. Pour la Ville, c'est une manière de montrer son dynamisme en la matière et de démontrer que les réseaux sociaux peuvent être un vecteur de création. Pour TikTok, déjà présent au Festival, c'est une manière de renforcer sa présence.