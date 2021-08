En Creuse, Guéret participe à un concours photos pour dynamiser son centre-ville

Guéret participe au concours photos « Les plus beaux centres-villes commerçants », organisé par la fédération nationale des centres-villes jusqu'au 6 septembre. La ville étant à la recherche de nouveaux commerçants, le but n’est pas forcément de gagner, mais de promouvoir le centre.

La place Bonnyaud, l'hôtel de ville et la fête de la Trinité : trois symboles de Guéret immortalisés sur une même photo. Avec elle, la ville participe à un concours de photographies organisé par la fédération nationale des centres-villes. Il doit permettre d’élire " les plus beaux centres-villes commerçants ". Une participation plutôt étonnante pour le chef-lieu de la Creuse qui peine à faire venir des commerçants… À moins que ce ne soit justement ça, le but.

Donner envie aux commerçants de s'installer

" L’important est de participer. Il faut que cette ville soit visible et nous saisissons toutes les opportunités ", expose Eric Daubechies, président de Vingt Trois Mille, l'association des commerçants, artisans et libéraux de Guéret et du Grand Guéret, auteur de la photo. Le concours est présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ce qui donne une certaine visibilité aux 57 villes participantes. " L’idée est de donner une image positive pour que des commerçants aient envie de venir visiter le centre-ville et peut-être de s’y installer ", précise-t-il.

La photo a été choisie parmi une petite dizaine d'autres. Elles seront également utilisées pour promouvoir la ville. © Radio France - Alizée Chebboub

À côté de chaque photo, un petit texte présente la ville et ses atouts. Une occasion d’évoquer le musée de la Sénatorerie et l’Hôtel des Moneyroux. Ou encore de rappeler que Guéret a été "labellisée « Terre de jeux 2024 » et vient d’être sélectionnée comme Centre de préparation aux Jeux de Paris 2024 pour le vélo et le VTT ".

Eric Daubechies invite les amoureux de la Creuse à voter pour sa photo avant le 6 septembre. Le concours permet à la fédération de constituer une bibliothèque d’images positives des centres-villes et aux 6 gagnants de remporter des décorations de rue ou un reportage vidéo mettant en valeur la ville, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 10 000 euros.

Article et reportage d'Alizée Chebboub