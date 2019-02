Un concours photo pour sortir l'alsacien des clichés

« L’alsacien : des clichés pour en sortir », voici le thème d'un concours photo lancé par l’OLCA, l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle. Objectif : renouveler le regard sur la langue alsacienne. Et donner aux jeunes l'envie de la pratiquer au quotidien.

Strasbourg, France

L'OLCA, l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle, lance un concours destiné aux "digital natives". Ils sont invités à poster sur les réseaux sociaux, comme Facebook et Instagram, des photos comportant une inscription en alsacien. Scène de rue, monument, objet de la vie quotidienne, tout est permis. L'association veut faire la promotion de l'alsacien via l'image, pour montrer que la langue régionale est toujours présente dans l'espace public et dans l'intimité des Alsaciens.

Un cabas made in Elsass - OLCA

Pour participer à ce concours, il faut charger la photo sur sa page Facebook ou son compte Instagram accompagnée du mot dièse #ElsassPix

Avec le hashtag #ElsassPix

Les seize meilleurs clichés seront présentés pendant dix jours à La Chambre, un espace d'exposition strasbourgeois, à partir du 27 mars 2019, dans le cadre du festival "Friehjohr fer unseri Sproch", le Printemps de la langue régionale.

Il faut "capturer l'alsacien partout où il se trouve" explique l'OLCA, "offrir un regard original et renouvelé sur la langue alsacienne dans des lieux et des situations du quotidien, habituelles ou insolites."

Le "Printemps de la langue régionale", qui se déroulera à Strasbourg du 20 au 30 mars, proposera des animations en direction de toutes les générations, de la lecture de contes pour les plus petits aux dégustations de vin en alsacien pour leurs parents.