Un copieux week-end de sorties en Périgord

Un menu de manifestation à la carte : brocante, concours de Labour, potiers, cheval, livres, crêpes, Moyen-Âge.

26ème Brocante de Ribérac samedi 19 Août

80 exposants professionnels sur la place débonniere avec une tendance le mobilier industriel le mobilier qui est peint et bien sûr les antiquités classique, accessible à tous les portefeuilles, de 7h à 18h entrée gratuite

A St Orse samedi 19 août Concours de Labour, vieux tracteurs / traction animale

C’est à 14h00 avec en plus Expo / Démo matériel agricole.Soirée entrecôte, uniquement sur réservation auprès des commerçants de St Orse .Bal gratuit avec Nathalie Legay, dimanche 20 août dès 18h Marché Nocturne, 20h Bal Gratuit, 23h feu d’artifice

Marché des potiers à Beauronne samedi 19 dimanche 20 Aout

Les animations : Atelier enfants par Anne Marty ,potière à Siorac en Périgord, fabrication de tuiles à l’ancienne par Robert Lapousse de Bors de Montmoreau (16) Tournage au tour à bâton et à la tournette médiévale par Philippe Dupouy, potier à Caupenne d’Armagnac (31), projection en continue :Métiers d’argile dans l’église. Dimanche 12h restauration par les producteurs de pays .De 10h à 19h,entrée libre, Beauronne sur la D709 entre Mussidan et Ribérac

A Périgueux la Fête du Cheval du 19 au 20 Août

C’est au Stade équestre Jean-Christian Valat (près du Golf de Saltgourde ) au programme samedi 9h-12h : Randonnée équestre, animations et démonstrations sur la carrière toute la journée- stands exposants. 14h-18h : Qualification loisirs, présentation de chevaux, 21h Concours de jeunes talents équestre suivie d’une soirée dansante. Dimanche 10h30 : Défilé dans le gour de l’Arche avec cavaliers et attelages ,12h : Pot de l’amitié, 12h30 : Paella géante 14h-18h : Grand spectacle équestre, entrée gratuite et restauration sur place.

A St Alvère A Livre Ouvert samedi 19 dimanche 20 Aout

12 é éditions du Salon des métiers du livre autour des métiers du livre, de la fabrication du papier aux rayonnages du libraire. Diverses animations :Auteurs, bouquinistes, calligraphie, dorure, illustrateur, papiers artisanaux, restauration, livres anciens jeunesse artiste, tannerie, enluminures....Animations gratuites: livres pop-up, dorure, papier artisanal à la cuve, enluminure, typographie, restauration sur place, entrée gratuite, de 10h à 18h- St Alvère est situé entre Vergt et le Bugue sur Vézère

A Carlux la fêtes des crêpes samedi 19 et dimanche 20 Aout

Une 52 me édition sur la place de la mairie au pied du château, l’occasion de déguster la délicieuse recette de crêpes au sucre réaliser par 14 crêpièr(e) qui en font 5000 dans le week-end. A 18H, courses d’ânes avec jockeys costumés, promenades enfants sur les ânes.20h, repas périgourdin sur l’esplanade du château, réservations sur place à partir de 16h.21h bal disco gratuit animé par Alex Events. Dimanche animations à partir de 16h00, animations médiévale, 21h bal disco gratuit, 22h course d’ânes et à 23h30 feu d’artifice tiré sur le château

Condat sur Vézère remonte le temps au Moyen Age dimanche 20 Aout

La commune près de Terrasson organise une première fête médiévale à partir de 10h et jusqu’au soir. Au programme : plantation de pieds de vigne, expositions de métiers d’art et démonstrations animalières. Des animaux seront présents dans le bourg et dans le parc de la commanderie. Seront proposées des initiations à l’escrime médiévale et au tir à l’arc avec un mini tournoi pour les enfants .Des spectacles d’aigles de Lignon seront présentés. Des concerts de chants médiévaux avec des instruments anciens seront donnés dans l’église Notre Dame et Saint-Jean-Baptiste. La journée se finira par un banquet (réservations pour le repas au 06 08 46 74 59 ) Suite au banquet spectacle de théâtre de rue sur échasses de la compagnie du Vertige de Montignac à 21h,l’entrée est payante : 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants. Renseignement et info :07 55 56 50 66