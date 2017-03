Un corsetier d'art, ambassadeur de la broderie d'art ce weekend à Strasbourg

Les journées des métiers d'art c'est ce weekend en Alsace. Les 198 métiers d'art sont à l'honneur dont la broderie d'art. Elle s'expose à Strasbourg, salle de la Bourse. Parmi les 35 artisans, Jérôme Dillinger. Il est corsetier d'art.

Jusqu'à ce dimanche 2 avril, les brodeurs d'art sont réunis à Strasbourg, salle de la Bourse pour montrer au public le résultat d'heures et de journées de travail. Parmi les 35 artisans, Jérôme Dillinger. Il est corsetier d'art et costumier dans le Haut-Rhin. Ses corsets sont des bijoux de minutie, brodés, parsemés de strass et de perles. Des pièces uniques, faites sur mesure. La broderie d'art ce n'est pourtant pas ce que Jérôme Dillinger a étudié à l'université : "J'ai une maîtrise de droit et après mes études J'ai appris seul et j'ai gravi toutes les marches jusqu'aux ateliers de Haute-Couture". Jérôme Dillinger est corsetier depuis une quinzaine d'année. Un métier et une passion auquel il consacre beaucoup de temps "Quand je commence, je ne m'arrête pas". Il peut passer des heures, jusqu'à des centaines d'heures sur une pièce.

Cinquante mètres de ruban pour une veste

Jérôme Dillinger dessine, créé et brode des corsets mais aussi des vêtements d'art. Il a créé une veste de hussard. Il aime que "l'intérieur soit aussi beau que l'extérieur". Pour cette veste, doublée en soie, il a utilisé 50 mètres de rubans.

Selon Jérôme Dillinger, ils sont moins d'une dizaine en France à faire ce métier de corsetier © Radio France - Charlotte Jousserand

Jérôme Dillinger travaille pour la Haute-Couture, mais aussi pour des artistes, des effeuilleuses burlesques par exemple et aussi pour des particuliers qui "veulent avoir un objet sur-mesure, un vêtement exceptionnel. Ils ne vont pas le porter tous les jours mais c'est comme quelqu'un qui s'achète une très belle voiture, cela reste un objet unique".

Jérôme Dillinger a réalisé cette robe uniquement pour ce weekend d'exposition © Radio France - Charlotte Jousserand

Jérôme Dillinger créé des corsets d'art et puise l'inspiration "dans tout et n'importe quoi". Il a créé un serre-taille après avoir vu "une photo de poule". Chaque corset est une pièce unique. Jérôme Dillinger n'utilise pas de patron d'ancien corset. Il créé et adapte tout en fonction de la personne et des attentes de la personne. Selon lui, le corset 2017 "doit être souple et permettre à la personne qui le porte doit pouvoir bouger et faire tas de choses sans être bloquée parce que la matière est importable".

Pour cette exposition pour les journées des métiers d'art, Jérôme Dillinger a créé une robe spéciale en drap de laine avec une broderie sur l'épaule . "Si on la regarde de face ou de dos, on ne voit que la broderie avec les fleurs, et si on regarde de côté, on voit un crane". Le corsetier d'art est exigeant. Il peut "recommencer et démonter" une pièce jusqu'à temps que ce "soit parfait à mes yeux".

Le crane brodé discrètement sur l'épaule de la robe © Radio France - Charlotte Jousserand

Jérôme Dillinger expose ses créations jusqu'à ce dimanche 2 avril avec les 34 autres artisans de broderie d'art. Le programme des 100 événements autour des journées des métiers d'art sont à retrouver sur ce site.