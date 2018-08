Eric Domange-Abeau et Myriam Berlioz reviennent d'un périple un peu fou. Ils sont partis de Châteauroux et se sont rendues jusqu’en Irlande, un voyage de deux mois pour parcourir 4200 kilomètres à vélo en totale autonomie.

Châteauroux, France

Eric et Myriam, ce couple de castelroussins, n’en est pas à son premier voyage à vélo. Mais cette fois c’était le plus long car au total ils ont parcouru 4200 kilomètres pour se rendre en Irlande depuis Châteauroux puis revenir.

En totale autonomie

Eric et Myriam ont en moyenne roulé chaque jour 50 kilomètres. Châteauroux, Vierzon, la Sologne, la Normandie puis l’Irlande et enfin le retour en France par la Bretagne. Des journées bien chargées explique Eric : "Le matin il fallait, défaire nos campement, minimum deux heures et ensuite nous pédalions jusqu’à 16h voir 17h". C’est la première fois que le couple voyage sans camions ravitailleurs "chaque soir c’était à nous de tout faire et de trouver des campings "ajoute Eric.

Un voyage sans itinéraire fixe au fil des rencontres

Une sacrée aventure et pour Myriam, il n’y a que du positif : "Nous étions complètement libres, on a adapté notre itinéraire au fur et à mesure. Nous avons vécu le Mondial de foot en Irlande, c’est un magnifique souvenir, les irlandais sont très accueillants" explique-elle. "Je n'ai pas du tout souffert, je n'ai pas eu de courbatures. C'était génial et en plus il a fait beau du début à la fin" ajoute-elle enthousiasme.

Le couple réfléchi déjà à un prochain voyage à vélo et pourquoi jusqu'en Russie.