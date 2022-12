Un couple de Mosellans lance un site de vente d'objets de collection pour "recréer l'esprit des brocantes"

Dans le salon de Jérôme et Adeline, les collections sont bien rangées. Ici, des dizaines d'objets de la marque Coca-Cola dans une vitrine, là-bas des centaines de cartes de joueurs de basket soigneusement rangées dans une caisse. "On ne veut pas que ça déborde ! On veut que ça s'intègre dans la décoration, ça reste une maison à vivre avec quatre enfants", sourit Adeline, ancienne directrice du Lidl de Woippy. C'est en formation qu'elle a rencontré celui qui est devenu son compagnon : Jérôme, responsable du magasin de Metz-Bellecroix. En mars dernier, ils quittent leurs postes respectifs pour se consacrer pleinement à la collection, une passion qu'ils ont en commun. Ils ont lancé, mercredi 7 décembre, le site Dunideal.fr , spécialement conçu pour la vente d'objets de collection.

Des collectionneurs de toute la France peuvent s'y inscrire et proposer leurs objets à la vente, qui sont ensuite envoyés par colis. Près de 3.500 annonces ont été déposées en seulement quelques jours, réparties en 35 catégories : des cartes Pokemon aux timbres, en passant par les jeux vidéos, les montres ou les figurines Pop. Avec, pour chaque collection, un espace de discussion. "On a voulu recréer l'esprit des salons, des bourses, des brocantes, où les gens discutent beaucoup entre eux", explique Jérôme, avant qu'Adeline ne lui emboîte le pas : "Le but du site, c'est que chacun puisse retranscrire l'histoire de son article, que la personne ait le temps de vous la raconter pour que vous la gardiez en tête."

Près de 3.500 objets sont déjà référencés sur la plateforme Dunideal. © Radio France - Bastien Munch

Une relation qui n'existe que très rarement sur les sites de vente classiques entre particuliers, comme Le Bon Coin ou Vinted . "Sur ces plateformes, vous retrouvez votre poupée Barbie au milieu de vêtements de seconde main, de pneus de voiture, de salons de jardin, de chaises de cuisine...", déplore Jérôme. "Ce n'est qu'une catégorie parmi des milliers d'autres. Le collectionneur est noyé dans la masse." Le couple espère ainsi sortir une application dans les prochains mois et développer Dunideal dans les pays frontaliers.

L'inscription à Dunideal est gratuite et obligatoire pour vendre des objets. © Radio France - Bastien Munch

Redonner le goût de la collection aux enfants

Avec ce nouveau site, les deux Mosellans espèrent aussi déconstruire les idées reçues sur les collectionneurs. "Le mot collection fait peut-être peur, quand on pense à sa taille mais aussi à son côté vintage, un peu vieillot", admet Jérôme. "On repense toujours aux parents et aux grands-parents, qui collectionnaient les porte-clés, les timbres remplis de poussière au-dessus des armoires. Sauf qu'aujourd'hui, si on reste dans l'actualité, une carte à collectionner de Kylian MBappé peut se vendre des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers d'euros parce que c'est une carte très rare, qu'elle est numérotée ou qu'il y a son autographe dessus. Ça reste de la collection !"

Un moyen d'attirer les plus jeunes vers les objets de collection. "Nous, quand on était enfants, on était beaucoup plus collectionneurs que nos enfants aujourd'hui, avec leurs écrans et leurs tablettes", se souvient Adeline. "C'est tout bête mais par exemple, ils ont du mal à trouver des cadeaux de Noël alors que nous, on faisait des listes de douze pages ! On avait moins de jouets à profusion, aujourd'hui on tombe souvent sur des jouets que tout le monde a eus à cette époque. Rien que les jouets en plastique dans les menus Happy Meal au McDonald's, qui sont interdits aujourd'hui..."

Jérôme et Adeline ont commencé par vendre certains de leurs objets sur Dunideal.fr. © Radio France - Bastien Munch

La trentenaire a surtout peur de voir tout cet univers "se perdre". "L'objectif, c'est de mettre en valeur les collections, de ne pas perdre tous ces souvenirs", continue Adeline. "Il faut rapatrier le plus de monde vers l'univers de la collection !" Jérôme et Adeline ont même un projet un peu fou derrière la tête : mettre sur pied un grand salon des collectionneurs qui réunirait toutes sortes de collections en un même lieu à Paris. "Ça, ce n'est pas pour tout de suite", sourit Jérôme.