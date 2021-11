Un couple de paresseux vient d'arriver à la Citadelle de Besançon

Deux paresseux, un mâle et une femelle, viennent de prendre leurs quartiers ce jeudi 11 novembre 2021 à la Citadelle de Besançon. Reconnue à l’échelle internationale pour ses compétences zootechniques et ses capacités de reproduction d’espèces sensibles, l’équipe du Muséum de Besançon a été choisie pour accueillir ces mammifères arboricoles originaires d'Amérique du Sud, à la demande du zoo de Montpellier, contraint de fermer sa serre amazonienne pour travaux, et avec la validation du coordinateur européen du programme de sauvegarde de cette espèce.

C'est la première fois que le Muséum de la Citadelle accueille des paresseux, ils sont désormais visibles dans leur espace dédié dans le fossé des primates (à droite en entrant dans le jardin zoologique). Ils disposent d’un espace en extérieur et d’une loge intérieure vitrée qui permet de les observer quelles que soient les conditions météorologiques. Les équipes du Muséum ont aménagé un espace répondant aux exigences spécifiques des paresseux, et nécessaires à leur acclimatation, comme l’ambiance paysagère et lumineuse, l’hygrométrie et les zones de repos.

Le plus lent des mammifères

Le paresseux est un mammifère arboricole que l’on trouve à l’état sauvage en Amérique du sud et en Amérique centrale. Ses longues griffes lui rendent la marche au sol très difficile. Il possède un métabolisme exceptionnel et un mode de vie original, passant 90 % de son temps suspendu, la tête en bas. C’est également le plus lent de tous les mammifères, il se déplace au maximum de 40 mètres par jour et passe une grande partie de son temps à dormir.

Le paresseux femelle arrivé à la Cotadelle de Besançon. © Radio France - Muséum de la Citadelle de Besançon

En raison de sa physiologie ralentie, les paresseux n’ont, par conséquent, pas besoin pour leur bien-être d’espaces de très grandes dimensions. Il se nourrissent de feuilles, de légumes et de fruits. Autre particularité de cette espèce, le paresseux possède une vertèbre de plus à la base du cou, lui permettant de tourner la tête à 270°, il peut ainsi voir son environnement à 360°.

Comme pour toutes les espèces en voie de disparition du fait principalement de la destruction de leur habitat naturel mais aussi du braconnage et du trafic, l’objectif est de constituer en parcs zoologiques une population de secours afin d’assurer la pérennité de ces animaux pour, à terme et si les conditions sont réunies, permettre une réintroduction dans la nature.