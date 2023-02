Un cours pour nager comme une sirène ou un triton à la piscine Alphonse Roudière de Cavaillon

La petite sirène et le roi Triton ont de la concurrence. La piscine Alphonse Roudière de Cavaillon vient d'organiser un stage du 14 au 16 février pour apprendre aux enfants de 8 à 12 ans à nager comme des sirènes ou des tritons. L'idée c'est de donner un aperçu du cours "nage sirène" qui se déroule tous les mercredis matins de 10h à 10h45 en période scolaire.

Apprendre en s'amusant

Le principe c'est que les enfants nagent avec une queue de sirène qu'ils enfilent un peu comme un collant avec à l'intérieur une monopalme. Ensuite ils apprennent à onduler sous l'eau, grâce à divers mouvements du bassin et des genoux. La maître-nageuse Inna Quinsson qui gère cet atelier organise aussi des jeux comme par exemple des chasses aux trésors. Ses élèves doivent récupérer des (faux) diamants au fond du bassin, passer des obstacles etc...

Les fillettes ont appris à nager comme des sirènes grâce à différents exercices © Radio France - Julie Munch

"C'est trop amusant ! C'est comme si tu utilisais tes jambes pour avancer comme une chenille", explique Elina, une petite fille de neuf ans. "On peut faire de la brasse, garder les bras en flèche ou le long du corps. On peut faire du crawl polo mais aussi apprendre les bases de la natation artistique", explique Inna Quinsson. Il est important de préciser que les garçons peuvent participer au cours. Il y en a eu quelques uns lors des précédents stages mais pas cette fois-ci et le cours n'est suivi que par des filles. "Or nous accueillons aussi les tritons", précise Inna Quinsson. Il est possible de s'inscrire au cours du mercredi en appelant la piscine au 04 90 78 19 19 .

L’activité le mercredi se présente sous forme d’une carte de 10 entrées ( 1 trimestre) pour 40 euros (tarif agglomération), ou 80 euros (tarif hors agglomération).