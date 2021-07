Un Creusois sur les planches à Avignon

Philippe Lopes, metteur en scène et comédien de la compagnie "En avant marche", basée à Lavaveix-les-Mines, joue seul sur scène du 9 au 27 juillet au festival off d'Avignon. Une première pour lui, sur les planches d'un théâtre en vue.

Le 75ème festival d'Avignon a débuté ce lundi 5 juillet. Philippe Lopes, metteur en scène et comédien de la compagnie "En avant marche " basée à Lavaveix-les-Mines, jouera lui à partir de ce vendredi 9 juillet et jusqu'au 27 juillet dans le cadre du festival off.

Ce n'est pas la 1ère fois que Philippe Lopes joue à Avignon. Il a déjà pris part au festival avec sa compagnie pour présenter un spectacle en 2012. Mais nouveauté cette année : il est là en tant que comédien et sera même seul sur scène pour interpréter une pièce intitulée "Déraciné". "C'est un texte de Philippe Gauthier, auteur jeune public, précise Philippe Lopes. Il raconte l'histoire de Ludo, un gamin qui se sent "pas pareil" et qui essaye de comprendre pourquoi les gens le trouvent différent". Les gens, ce sont notamment son copain et sa mère, autant de personnages que le comédien creusois interprète donc.

Ce spectacle a été créé il y a deux ans et a déjà été présenté dans des écoles et des théâtres, "mais ce qui est intéressant dans le fait de le jouer à Avignon, c'est que c'est une petite forme, c'est-à-dire que techniquement c'est plutôt léger ce qui permet de rapidement monter et démonter le décor, explique le metteur en scène. C'est pratique puisqu'Avignon, c'est un enchaînement de spectacles dans la journée dans un même lieu". Effectivement Philippe Lopes jouera quasiment en non-stop puisqu'il sera tous les jours sur scène, sauf les dimanches, soit 16 représentations au total à 10h30.

Et pas sur n'importe quelle scène !

Philippe Lopes sera sur les planches du Totem. Une scène conventionnée pour l'art, l'enfance et la jeunesse. "C'est un lieu très important" souligne Philippe Lopes qui mesure sa chance "parce que c'est une scène très très prisée". Une belle opportunité donc que de montrer son spectacle sur ces planches et dans le cadre d'un festival qui reste un rendez-vous incontournable du théâtre. "C'est un espace d'expérimentation où l'on peut jouer sur du long terme, c'est quand même assez rare aujourd'hui de jouer des séries de représentations. Et puis c'est un endroit où l'on rencontre d'autres metteurs en scène et comédiens, on peut donc avoir des retours sur notre travail. On rencontre aussi des programmateurs pour avoir potentiellement des pistes de futures tournées. Et puis on est embarqué dans une énergie complètement folle parce que pendant 3 semaines on est plongé dans la planète théâtre". Et après de longs mois sans pouvoir s'exprimer sur scène, le rendez-vous est d'autant plus savoureux.