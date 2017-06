Un croqueur parmi les jazzmen : l’illustrateur François Robin au festival Jazz à Vienne

Rencontre avec François Robin, illustrateur viennois. Comme chaque année, il sera dès aujourd'hui au premier rang des concerts de Jazz à Vienne pour réaliser des croquis des artistes sur scène. Ce sera son 10e festival.

Les musiciens du festival Jazz à Vienne inspirent d'autres artistes. A la villa de Licinius, à Clonas-sur-Varèze jusqu'au 15 septembre, on peut voir une exposition des œuvres d'un photographe, Eric Piolat, et d'un illustrateur, François Robin. Chaque année pendant les concerts, l'un prend des photos, tandis que l'autre réalise des esquisses.

François Robin est à l'origine illustrateur pour des cabinets d'architectes. C'est en 2008 à la demande d'un site web de jazz qu'il a relevé le défi de réaliser chaque jour, pendant le festival, des dessins des concerts. Depuis, il est fidèle au rendez-vous, devant la scène, avec son matériel réduit à sa plus simple expression. Le minimum de matériel, c’est du papier kraft, donc un fond beige-marron, un crayon noir, un feutre blanc, et une planche à dessin. « Avec le crayon noir, on vient donner l’ossature du dessin, marquer des ombres, et ensuite avec le feutre blanc, on vient à la fin indiquer les lumières. Ça permet de sculpter le dessin avec l’ombre et la lumière ».

Raconter une histoire

Le papier kraft offre un fond intermédiaire entre le noir et le blanc, et si le croquis est mal engagé, l’artiste n’a pas de scrupules à prendre une autre feuille de ce matériau bon marché. Il faut aller vite, saisir l'esprit de l'instant : « un croquis est réussi si on a l’impression qu’on voit les gens jouer ». Ça se passe très bien quand le musicien sur la scène, et l’illustrateur face à lui, sont en phase. « Si le musicien a une histoire à raconter, j’ai une histoire à raconter sur sa musique. » Un travail en direct, en harmonie avec celui des artistes sur la scène. « Quand les jazzmen sont en concert, s’il y a un couac, il y a un couac. Avec le dessin, on est là-dedans. Ce côté sans filet les touche ».

Portrait de Lisa Simone - François Robin

Des musiciens lui achètent des dessins, il lui arrive aussi d'en échanger contre des disques. La célèbre organiste Rhoda Scott possède plusieurs de ses œuvres. « Pour son anniversaire, des amis lui avaient offert l’une de mes toiles, et ensuite tout le monde a découvert ma galerie et lui a offert un croquis de François Robin ». Rhoda Scott n’était-elle pas lassée, à la longue ? François Robin lui a posé la question, et l’artiste lui a gentiment répondu « il se trouve que j’aime bien, donc ça va. »

Vous pourrez retrouver François Robin à l'entracte des concerts de Jazz à Vienne, pour qu'il vous montre sa production en cours. Pendant le festival, il expose ses dessins de la veille à l'Atelier de lutherie AltiCelli, rue Teste du Bailler à Vienne. Des dessins qui sont à vendre évidemment. Il tient aussi une chronique sur son blog .