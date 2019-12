Un excellent cru 2019 pour le marché de Noël de Montbéliard

Montbéliard, France

Un bon cru, un excellent cru même pour les Lumières de Noël de Montbéliard. Le marché ferme ses portes, ce mardi 24 décembre, après un mois de fête. La 33ème édition se boucle sur un bilan plus que positif en terme de fréquentation, et pour les artisans présents sur place. La barre des 500 mille visiteurs pourrait être atteinte, même si les chiffres officiels ne seront connus qu'en mars prochain. Mais la tendance est plus que positive. La pluie a, c'est vrai, joué, parfois, les trouble-fête certains jours, mais bien moins que l'année dernière. Au final, les Lumières de Noël sont un véritable succès.

"Notre 5ère place au classement des plus beaux marchés de Noël d'Europe a fait venir les gens" - Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard

Pour expliquer ce bilan très positif, Marie-Noëlle Biguinet, la maire de Montbéliard, met de suite en avant la réputation du marché de Noël de sa ville "Nous avons bénéficié d'un très bon classement au niveau européen, puisque nous sommes 5èmes et premiers français de ce classement-là. Et c'est très bon pour notre réputation, ça a fait venir des gens. On a eu beaucoup d'étrangers, notamment des Suisses, des Allemands, mais aussi nos voisins alsaciens"

Les Pays de Savoie, invités d'honneur cette année, sont ravis de leur marché de Noël à Montbéliard © Radio France - Hervé Blanchard

"Les gens sont plus détendus cette année" - Anne-Lise, artisan sur le marché de Montbéliard

Mais pour la maire de la cité des Princes, le succès de l'édition 2019 tient aussi à un contexte général plus favorable "L'an passé, il y avait eu l'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg, les gens ne se sentaient pas autant en sécurité que cette année". Et le contexte social a également joué selon Alain Boutonnet, président de M'AniFest, le comité des fêtes "L'an passé, le mouvement des Gilets Jaunes nous avait fait du mal. Cette année, on a retrouvé une excellente ambiance. Les gens avaient vraiment envie de faire la fête. On a l'a vu dès le premier jour, c'est parti sur les chapeaux de roue". Ce que Anne-Lise, dans son stand d'artisanat solidaire, habituée du marché depuis plus de 10 ans, constate également "J'ai trouvé les gens particulièrement détendus cette année, ouverts, intéressés, et ça s'est ressenti du coup sur nos ventes. J'ai eu l'impression que les gens se sont fait un peu plus plaisir cette année dans les achats".

Alain Boutonnet, président du comité des fêtes, est satisfait de l'édition 2019 des Lumières de Noël de Montbéliard © Radio France - Hervé Blanchard

Le vin chaud assèche la pluie

Malgré une météo encore capricieuse "Il a plu mais bien moins que l'année dernière" avance la maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, qui précise encore que "l'on recense 20% de fréquentation en plus à la patinoire, 9 mille nuitées dans les hôtels qui sont tous pleins", les premiers chiffres plaident tous pour une année 2019 non pas exceptionnelle mais d'excellente facture. Il y a d'ailleurs un baromètre qui ne trompe pas pour juger du succès du marché de Noël de Montbéliard. Il y a eu 12 mille litres de vin chaud écoulés, soit 2 mille de plus que l'an dernier.

La maire de la cité des Princes espère que la barre des 500 mille visiteurs sera atteinte "tout indique à le croire" nous affirme-t-elle. Le record de fréquentation pour le marché de Noël de Montbéliard est de 520 mille visiteurs. C'était en 2016. On ne saura donc qu'en mars prochain, avec le bilan officiel, si l'édition 2019 lui ravit la 1ère place.

Les Lumières de Noël de Montbéliard s'éteignent ce mardi 24 décembre à 18h.