Un cuisinier granvillais pour représenter la Manche sur M6

C'est une première pour Matthias Heuzé. Jusqu'ici, le jeune cuisinier formé au lycée hôtelier de Granville puis parti faire ses classes en Bretagne ou dans le Sud-Ouest avant de revenir exercer dans un établissement de sa ville natale, n'avait jamais participé à un concours de cuisine. C'est désormais chose faite.

Lui qui avait candidaté pour participer à la célèbre émission "Top Chef" a été recontacté par la boîte de production avec la proposition de participer à un autre programme baptisé "le Combat des régions". Et il a dit oui. Il y a quelques semaines, il a donc pris la direction de Paris pour l'enregistrement des émissions.

"Je me retrouve en compétition avec un candidat représentant la Charente-Maritime", dévoile Matthias Heuzé, sans donner d'information sur l'issue de ce duel. "Nous étions jugés sur la réalisation d'un plat de moules et d'une tarte sucrée. Evidemment j'ai défendu les Moules à la normande, mais pour le dessert, tout le monde attendait que je réalise une tarte aux pommes or j'ai choisi la carotte!"

Le jeune cuisinier a apprécié l'expérience qui lui a permis de se jauger par rapport à d'autres chefs et de recueillir les conseils des membres expérimentés du jury. Il a également apprécié le travail réalisé en amont avec les producteurs manchois pour sélectionner les meilleurs produits. Pour connaître son sort dans le concours, il n'y a plus qu'à suivre l'émission "Le Combat des régions", ce mardi 23 août, à 18H40 sur M6.

Et pour découvrir le travail de Matthias Heuzé, rendez-vous sur son compte instagram.