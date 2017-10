Un an de retard pour les travaux du cinéma l'Atalante à Bayonne

Initialement prévu au printemps 2017 puis en fin d'année, le nouveau cinéma l'Atalante ne sera finalement livré qu'au mois de juin 2018. Le coût et les délais ont explosé à cause de problèmes techniques.

"On voit le bout du tunnel !" se réjouit le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray. La construction du nouveau cinéma d'art et essai l'Atalante, sur la rive droite, quai Amiral Sala, a pris du retard, beaucoup de retard !

En cause : des problèmes techniques puisque la ville a fait un choix architectural ambitieux, celui d'une façade en béton accrochée à la charpente métallique. De plus, le site est en bord d'Adour et la législation sur la construction anti-sismique a évoluée depuis 2012.

Atalante zinegela berria egiazko desafioa da arkitektura mailan Copier

Les bureaux d'études ont mis au point une solution définitive, validée cet été par le bureau de contrôle.

La façade en béton, accrochée à la structure métallique, sera visible depuis l'autre rive © Radio France - Jacques Pons

Plus difficile, plus long et plus cher !

Après 3 mois d'arrêt, les travaux ont repris à la rentrée et devraient durer jusqu'à la fin du premier semestre 2018. "Les délais et le coût ont explosé" avoue Jean-René Etchegaray, 60% à 80% de plus que prévu. Le coût du chantier est désormais estimé à plus de 3.4 millions d'euros hors taxes dont plus de la moitié à la charge de la ville de Bayonne.

Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne, assume "un choix politique" Copier

La circulation automobile sera interdite sur le quai Sala © Radio France - Jacques Pons

Une maison du cinéma

Le nouveau bâtiment réunira l'Atalante et l'Autre cinéma. Trois salles de projection soit 405 fauteuils au total ainsi qu'un restaurant et une terrasse donnant sur l'Adour. La circulation automobile sera alors interdite sur le quai Amiral Antoine Sala. Le déménagement est prévu pour la fin du premier semestre 2018. Le nouveau lieu gardera le nom de "L'Atalante". L'ancien bâtiment (situé au 7 rue Denis Etcheverry) nécessitera une rénovation mais conservera sa vocation culturelle.

"Le nouveau bâtiment est conçu comme une maison du cinéma avec terrasse et mezzanine" Jean-Pierre Saint Picq, président de l'Atalante Copier

Bonne fréquentation pour l'Atalante

Malgré les travaux, le cinéma d'art et essai de Bayonne enregistre une bonne fréquentation : 103 000 entrées la saison dernière sachant qu'il tourne sur une salle unique de 180 fauteuils depuis le mois de mars. Avec 1 700 membres, les adhésions sont en hausse de 7%. L'objectif est maintenant d'atteindre les 2 000. "Il flotte un sentiment de jamais vu à l'Atalante" se félicite Jean-Pierre Saint Picq, le président de l'association.