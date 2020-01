BÉARN : un défi pour attirer les débutants de quilles de 9

Pau, France

Du neuf pour les quilles de neuf ; le comité du Béarn lance un défi pour les débutants. Il propose de faire des équipes de quatre et de faire des parties jusqu'au 30 avril. L'équipe qui aura fait le plus gros score gagne quatre places pour la finale de Top 14 à Paris, places, hébergements et transport compris. On peut relever le défi dans n'importe lequel des 13 clubs du Béarn. L'objectif est bien sur de faire venir des nouvelles têtes dans les quilliers.

Il y a 300 licenciés de quilles de neuf ; 180 en Béarn, 60 en Bigorre et 60 dans les Landes. Si vous souhaitez participer à ce défi débutant, vous trouverez tous les renseignements sur le site www.quillede9.com ou en appelant le 06 78 97 87 22.