Un défilé de mode pour mettre en lumière les jeunes talents de Montfermeil

La 15ème édition du défilé Cultures & Création se déroule ce samedi 29 septembre à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Des créateurs et mannequins amateurs vont présenter leur création et défiler sous les yeux d'un jury, lors de cet événement parrainé par le groupe LVMH.

Le défilé Cultures & Créations a été créé en 2005 à Montfermeil après les violences urbaines qui avaient touché la commune et la ville voisine de Clichy-sous-Bois. Avec cet événement, la municipalité voulait mettre en avant les jeunes talents de la mode issus de ses quartiers et casser les clichés. Le groupe de luxe LMVH est arrivé cinq années plus tard, pour parrainer l’événement.

Un tremplin professionnel

Bénédicte Poirier nous accueille au Château des Cèdres à Montfermeil où elle a installé son atelier de couture de costumes, réalisés à base de tissus ou de pièces de récupération. Elle est l'une des toutes premières gagnantes du prix RSE LMVH en 2007 qui a été un vrai tremplin pour elle : "J'ai eu un stand au Carrousel du Louvre pour exposer mes vêtements et puis ça m'a donné un peu d'assurance". Sans oublier les visites et les stages offerts par le groupe aux gagnants, dans ses plus grandes maisons, Dior, Louis Vuitton, Kenzo... Cette année, elle participe de nouveau au défilé dans la catégorie "Honneur".

Sans complexe

Pour beaucoup de ces jeunes stylistes en herbe, les grandes maisons de mode restent un rêve qu'ils imaginent inaccessible. "Moi j'ai toujours été fière de venir de Seine-Saint-Denis mais peut-être que certains jeunes ont un complexe et se disent 'c'est pas pour moi, c'est trop luxe, je ne viens pas de ce milieu', mais il n'y a pas à avoir de complexe !", assure Bénédicte Poirier. Pour Sabrina Boudin, directrice des affaires culturelles de la ville de Montfermeil, "le jeune mannequin ou créateur doit dépasser l'idée que toutes les portes lui sont fermées parce qu'il vient de Seine-Saint-Denis donc c'est notre premier mission : leur dire qu'il faut y aller".

Le 15ème Défilé Cultures & Création, sur le thème du "Conte" se déroulera le samedi 29 février à 20h30 au gymnase Colette Besson de Montfermeil. Toutes les places sont déjà vendues.