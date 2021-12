Un défilé de Saint-Nicolas avec masques mais sans bonbons à Nancy

Le défilé de la Saint-Nicolas à Nancy aura bien lieu ce samedi 4 novembre mais dans un format particulier. Comme c'est le cas depuis la remontée du niveau du plan Vigipirate, le cortège est ramassé de la place Carnot à la place Stanislas en passant par la vieille ville mais c'est surtout le contexte sanitaire qui oblige à s'adapter. Le maire de Nancy Mathieu Klein a annoncé ce vendredi 3 décembre l'annulation de la distribution de bonbons et l'obligation du port du masque. Les chars pourront tout de même défiler.

Concrètement, le port du masque sera obligatoire pour tous visiteurs de plus de onze ans, et conseillé dès 6 ans en partant du principe que ces enfants le portent déjà à l'école. Mais surtout, pour éviter des retraits de masques réguliers et des transmissions de bonbons, les distributions de sucreries sont annulées. Quatre tonnes devaient être distribuées sur le parcours. Les dons seront réalisés via les établissements scolaires du territoire de la Métropole, a précisé Mathieu Klein.

Le risque est maîtrisé" - Mathieu Klein

Des aménagements dictés par la situation sanitaire. Le taux d'incidence du Covid-19 est de 321 cas pour 100 000 habitants en Meurthe-et-Moselle. La montée a été subite même si le nombre de patients en réanimation au CHRU de Nancy reste modéré. Il y a 17 malades actuellement, ce qui n'oblige pas à réorganiser les services, explique Christian Rabaud, le président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy. Maintenir le défilé avec ces règles permet de limiter les risques selon Mathieu Klein : "dès lors que nous sommes en extérieur, que le port du masque est respecté, qu'il n'y pas d'incitation à le retirer, le risque est maîtrisé."

Pour faire respecter ce port du masque notamment, 150 agents municipaux sont mobilisés, de même qu'une soixantaine de policiers municipaux. Si l'on ajoute les policiers nationaux et les agents de sécurité privés, ce sont environ 500 personnes qui seront en charge de l'accueil et de la sécurité dans le périmètre du défilé. Un périmètre qui sera bloqué par des plots en béton ou des véhicules pour éviter toute intrusion. Il pourra vous être demandé d'ouvrir votre sac ou de vous soumettre à une palpation.