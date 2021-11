Un défilé inclusif réunit près de 60 personnes handicapées mentales à La Rochelle

Qui a dit qu'on ne peut pas fouler les podiums en étant en situation de handicap ? Certainement pas l'UNAPEI de Charente-Maritime, l'association d'aide aux personnes handicapées mentales, qui fête cette année ses 60 ans et qui a décidé pour l'occasion d'organiser un grand "défilé inclusif". 57 participants exactement, défilent au Biopôle de Léa nature à Périgny, ce 24 septembre à 19 heures. Tous ces top-modèles d'un soir vivent au quotidien dans les foyers de l'UDAPEI. L'évènement n'aurait pas pu se faire sans le concours d'une autre association Partage ta différence, spécialisée dans les défilés inclusifs.

Les dernières répétitions se sont déroulées au foyer rural de Périgny. © Radio France - Solène Gardré

Dans la grande salle de répétition, au foyer rural de Périgny, Bruno se prépare à défiler : "Je passe en deuxième position", sourit-il. Il écoute avec attention les consignes de Fathé Dellal, présidente de Partage ta différence. "Vous êtes prêt le groupe 2 ?" lance-t-elle. La musique démarre, et les modèles s'avancent sur le podium, surveillés de loin par Fathé Dellal. "Ils ont besoin de repères pour se positionner : au sol il y a des cerceaux, mais surtout il y a nous, les encadrants. Ils nous connaissent et ça les rassure", explique-t-elle.

Il faut s'adapter à l'handicap de chaque participant. Certains ne comprennent que si l'on parle très fermement, alors que pour d'autres il faut parler tout doucement. C'est pour ça qu'on a mis trois mois pour que tout le monde apprenne à défiler !" - Fathé Dellal, présidente de Partage ta différence

"Je connais les points forts et les faiblesses de chaque participants !" Fathé Dellal, la présidente de l'association Partage ta différence, a aidé à organiser le défilé. © Radio France - Solène Gardré

Heureusement, il n'y a pas que le stress du podium à vaincre : les participants se font aussi chouchouter par des coiffeurs, des stylistes et des maquilleurs. Tous sont venus aider bénévolement, comme la coiffeuse Sylvie Buttigier. "C'est génial car les participants savent précisément ce qu'ils veulent. Tout à l'heure, une jeune fille voulait des couettes, et rien d'autre !" rigole-t-elle.

Dans leurs émotions, ils partagent beaucoup plus que mes clients habituels, ils sont très généreux !" - Sophie Bauçais, coiffeuse bénévole pour le défilé de l'UNAPEI

"Moi je suis contente pour les gens qui vont venir nous voir défiler", tient à rappeler Catherine, une des participantes. "Ils vont être content de voir ce spectacle !" Emilie Journée, chargée de l'évènement pour l'UNAPEI 17, conclut : "On veut surtout qu'ils s'amusent et se fassent plaisir. On ne vise pas la perfection !"