Un dessin représentant Verlaine et le poète ardennais Rimbaud adjugé 160 000 euros

La maison Christie's insiste : cette œuvre est l'unique dessin montrant Paul Verlaine et Arthur Rimbaud ensemble. Il les représente, à l’encre bleue, marchant dans une rue de Londres en 1872 : Verlaine avec sa canne, son cigare et son journal et Rimbaud, légèrement voûté, sa pipe à la main. En arrière-plan on voit nettement un policier londonien. Il a été vendu 160 000 euros lors d'une vente aux enchères organisée en ligne par la maison Christie's à Paris ce mardi 3 novembre.

L'unique dessin représentant Verlaine et Rimbaud ensemble

Ce dessin se trouve en marge d’une lettre écrite par le peintre Félix Régamey à son frère. Lettre dans laquelle il écrit : "Devine qui j’ai sur le dos depuis trois jours. Verlaine et Rimbaud – arrivant de Bruxelles – Verlaine beau à sa manière. Rimbaud, hideux. L’un et l’autre sans linge d’ailleurs. Ils se sont décidés pour le Gin sans hésitation – moi il est entendu que j’ai horreur de la boisson…"

Souvent reproduit, mais jamais exposé, ce dessin participe selon Christie's à forger l’image de "couple maudit" formé par les deux hommes. Ce qui est sûr c’est que cette fuite à Londres, entre 1872 et 1873, est pour Rimbaud l’une de ses périodes phare en terme de création.