Niort, France

"Le but c'est de s'imaginer le match de se représenter l'action". Guillaume Luton a créé le jeu de société Worldwide Football. Un rêve d'enfant selon lui : "Quand j'avais 7-8 ans, je me refaisais les matchs. Je prenais un crayon un stylo et j'imaginais les actions d'un match."

Résultat, il a créé un jeu avec des cartes et c'est alors au joueur de mettre en place une tactique pour tenter d'avoir 6 points et marquer un but.

Une cagnotte en ligne

Guillaume Luton a lancé son financement participatif sur Ulule. Et son objectif de 4.000 euros a rapidement été atteint. "J'ai plus de 140 boîtes commandées, je suis vraiment content." Des exemplaires qui seront disponibles au moment de la Coupe du monde de football en Russie en juin prochain. De son côté, le Niortais réfléchit désormais à de nouvelles déclinaisons autour du tennis.