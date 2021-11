Un deuxième concours de pulls de Noël est lancé dans le Grand Nancy

Un nouveau concours de "pulls moches" se profile dans le Grand Nancy ! La ville de Villers-lès-Nancy organise son deuxième concours du pull de Noël du 13 au 17 décembre.

Le concours est ouvert à tous les habitants de la métropole avec trois catégories : solo, familles et groupes (amis, associations, voisins). Les participants doivent se prendre en photo en pull neuf, usagé, customisé sur le thème de Noël et envoyer une ou deux photo(s) par mail à cette adresse : communication@villerslesnancy.fr en indiquant ses coordonnées, la catégorie pour laquelle on concourt et en joignant l'autorisation parentale de droit à l'image pour un mineur.

En jeu pour ce concours, des chocolats, biscuits et bons d'achats. L'appel est lancée : "Donnez libre cours à votre imagination, débridez votre créativité !" Les résultats seront dévoilés en janvier 2022 sur la page Facebook de la ville.

