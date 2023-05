Un deuxième studio de tournage aux portes de Montpellier

La métropole de Montpellier mise à l'honneur par l'appel à projets "La Grande Fabrique de l'Image" du plan France 2030. Sur les 68 lauréats dans le pays, huit sont Héraultais. Ce sont des ICC, Industries culturelles et créatives. "La Grande Fabrique de l’Image" concerne trois types de structures : les studios de tournage, les studios numériques, les organismes de formation. Vendredi, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, a annoncé une enveloppe globale de 350 millions d'euros, on saura en octobre comment elle est répartie entre tous les projets retenus.

Trois sites autour de Montpellier pour les futurs studios de tournage

Parmi ces projets, Pic Studio qui devrait ouvrir aux portes de Montpellier, en début d'année prochaine. Trois sites dont deux studios de tournage à Fabrègues et à Saint-Gély-du-Fesc : 17.000 m² de plateau au total avec des ateliers pour fabriquer des décors et un campus universitaire à Saint-Gély pour 300 étudiants qui pourront être formés en alternance et donc sur place, aux métiers du cinéma. Le troisième site sera à Pérols, un "écolodge" pour héberger les gens du métier, le temps du tournage.

185 millions d'investissement

D'après les dirigeants de Pic Studio, ce sont 2.000 emplois qui vont être créés, directs et surtout indirects. La production sera essentiellement tournée vers l'international à la différence des studios déjà existants à Vendargues, ceux de France Télévisions, eux aussi retenus par l'appel à projets. "On sera plus complémentaires que concurrents" confirme Alain Guiraudon, le président de Pic Studio, "et en plus, sur les 10 ans à venir, ça devrait être bon puisque notre demande individuelle, notre gourmandise, pour les séries et les films est telle que ça devrait fonctionner."

L'ambition des collectivité

"Après la sélection de Montpellier pour accueillir l’IHU dédié aux maladies auto-immunes, le territoire est une nouvelle fois au cœur du plan France 2030 avec le soutien de 8 projets montpelliérains dans le domaine des ICC sur les 68 sur le territoire français, dont 11 en Occitanie. Une vraie reconnaissance de notre savoir-faire et de la dynamique de la filière montpelliéraine des ICC" a réagi Michaël Delafosse, le président de la métropole de Montpellier.

À l'échelle de la Région, la présidente Carole Delga rappelle que "l’Occitanie s’est hissée à la seconde place des régions les plus attractives pour les tournages après l’Ile-de-France, et entre 2016 et 2021 le nombre de jours de tournage a été multiplié par 5". L'objectif selon elle, "est de faire de l’Occitanie la première région européenne audiovisuelle et la première destination en France pour les productions internationales".

Les six autres lauréats Héraultais : Mathematic et The Yard (studios d'animation). The Game Bakers (studio de jeux vidéo). Travelling (formation de tournage). Audio Workshop et Artfx (formation numérique).