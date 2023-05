Un dimanche avec Brassens et compagnie : les amoureux des bancs publics de retour à Chailland

Les amoureux des bancs publics ont rendez-vous ce dimanche dans le joli village de Chailland, près d'Ernée, pour la 9e édition du festival "Un dimanche avec Brassens et compagnie", qui fait son grand retour après plusieurs années d'absence. De nombreux concerts sont programmés pour honorer la mémoire du chanteur et poète de Sète. Le public pourra également fredonner des airs de Nougaro, Barbara, Renaud, Souchon, Gainsbourg, Thiéfaine et bien d'autres. C'est de 13h à 20h30 et c'est gratuit.

