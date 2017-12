Un dîner dans un restaurant 3 étoiles, ça vous plairait ?

La cuisine exceptionnelle des restaurants trois étoilés vaut-elle le prix qu'on y consacre ? Est ce un rêve inaccessible ?

Quelques unes de questions que nous poserons ce lundi matin à Michel Troisgros qui sera l'invité exceptionnel de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Il vient d’être élu meilleur chef du monde lors du « Chefs World Summit 2017 » à Monaco qui réunissait 552 autres chefs étoilés.

C’est également le couronnement d’une véritable Saga Familiale de 87 ans .

Michel Troisgros poursuit l’œuvre entreprise par son grand-père et ensuite par son oncle Jean et son père Pierre dans le restaurant familial ouvert en 1930 à Roanne. Le nom de Troisgros deviendra symbole de cuisine d'exception à la suite d’un article du critique gastronomique Christian Millau qui écrira en 1968, « avoir découvert le meilleur restaurant du monde » 1968 année de la première 3eme Étoile. C’est l’époque du plat emblématique de la maison Troisgros : l'escalope de saumon à l'oseille.

Une 3eme étoile, ça veut dire quoi pour le grand public.

Un repas gastronomique dans un trois étoiles, ça coute entre 130 et 250 euros par convive, sans les vins. Avec les vins, la note peut vite monter à 400, 500 voire 600 euros.

Avec cette nomination de meilleur chef du monde, la Loire du coup est une fois encore à l’honneur puisqu’il a y deux ans, c’est le stéphanois Pierre Gagnaire qui était honoré par ce titre.

Une excellente nouvelle pour toute la gastronomie du secteur, même dans les restaurants plus simples de Saint-Étienne, on se réjouit de cette nomination. Nicolas Ben Meleh est le patron du restaurant « Little Rock Saloon » rue des Martyrs de Vingré.

C'est un autre monde pour nous, si on compare au sport c'est le PGG , le Réal Madrid ou Teddy Rinner . Nicolas Ben Meleh

Cette nouvelle consécration du chef roannais ouvre aussi la porte sur l’avenir, puisque dores et déjà Michel Troisgros dans la tradition familiale s’appuie sur son Fils ainé César 30 ans et bientôt sans doute sur le cadet Léo 23 ans

François Régis Gaudry, chroniqueur cunilaire de Radio France

François Régis Gaudry est le chroniqueur culinaire de France Inter, il connait bien l'histoire et tous les membres de la famille Troisgros.

Ce que je trouve fascinant chez « les Troisgros » et qui est sans doute le secret de leur réussite, de leur charisme et de leur aura, c’est que de génération en génération, on est resté fidèle aux valeurs de la famille et en même temps on a se besoin de tracer sa propre voie avant de se glisser dans le moule familial.. François Régis Gaudry

La saga Familiale des Troisgros est donc sans doute loin d'être terminée.