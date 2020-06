Limoges: un Disquaire Day très attendu par les professionnels

La dixième édition du disquaire Day devait avoir lieu le 18 avril dernier. Confinement oblige, l'événement avait été déplacé à ce samedi 20 juin. Mais si vous vous rendez chez votre disquaire, ce samedi vous n'aurez que des produits inédits européens ou japonais. "Pour ce samedi, nous n'aurons pas les éditions collector des labels américain, explique Bruno Marvier propriétaire de Point Show à Limoges. Avec la crise du coronavirus, les américains ont décalé leur Disquaire Day au 29 août prochain."

Cet évènement est l'occasion pour l'industrie de la musique de se remettre de cette période de confinement. Cette année, ce secteur prévoit une perte de près de 21% du chiffre d'affaire. Bruno Marvier regrette que l'Etat ne soit pas plus intervenu à la rescousse de cette industrie culturelle. "L'Etat délaisse le disque. Quand on voit comment ils sont allés sauver le livre, considéré comme un élément culturel, on a parfois l'impression de vendre de la limonade" Un million d’euros ont quand même été débloqué pour les acteurs de la musique enregistrée et de l’édition musicale. Mais après deux mois à l'arrêt total, les disquaires n'ont touché que 1.500 euros d'aides. La majorité des fonds partants aux distributeurs et labels.

Les disquaires attendent avec impatience cet évènement spécial. © Radio France - Thomas Vinclair

Une reprise en douceur

La bonne nouvelle reste que les disquaires limougeauds ont vu revenir les clients après le confinement. Fred travail à Undersounds. "Nous avons vu les habitués revenir. Après deux mois sans pouvoir acheter de vinyles l'attente était grande pour certains." Aucun risque que les clients ne boudent cet évènement

Ne tardez donc pas pour aller acheter vos articles de musique inédits."Il n'y en aura pas pour tous le monde, prévient Bruno Marvier, Comme chaque année, il ne faudra pas attendre une semaine pour venir chercher son édition collector."

Cette année, ce n'est pas un ou deux mais bien quatre Disquaire Day qui sont prévus. En plus de ce 20 juin et du 29 août, deux autres dates sont déjà prévues le 26 septembre et 24 octobre prochains.n