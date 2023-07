"Un document miraculeux", les propriétaires du château de Marzac rachètent un parchemin du 16ème siècle

Cette fois, ils ne pouvaient pas passer à côté. Lorsque Catherine reçoit au début du mois de juillet un SMS d'un passionné d'histoire de Tursac qui l'informe qu'un document "extraordinaire" sur le château de Marzac est mis en vente, la propriétaire des lieux le reconnaît tout de suite. Il s'agit d'un parchemin de 2,10 mètres de long sur cinquante centimètres de large datant du XVIème siècle. Elle a déjà eu l'occasion de l'acheter il y a trois ans. Mais à l'époque, elle vient d'acquérir le château avec son mari et n'a pas la tête à ça.

Ce mercredi 5 juillet, Catherine Guyot fait donc monter les enchères qui se déroulent à Paris par téléphone. Et pour cause, les quatre feuilles en peau couleur ivoire, reliées par des cordons en cuir, concernent directement le château de Marzac. Il s'agit d'un inventaire réalisé en 1546 à l'occasion d'une vente aux enchères de la propriété. Celliers, caves, étables, granges, fours, jardins ou encore vignes, tous les biens y sont décrits.

"Un travail de détective"

Dans son bureau au premier étage de la bâtisse, la propriétaire regarde à nouveau le parchemin, resté pour l'instant à Paris, sur son téléphone portable. Elle a remporté les enchères avec une offre à 600 euros. "Quand vous êtes propriétaires d'un château en 2023, vous vous posez des questions sur son histoire. On va peut être apprendre que des bâtiments ont disparu, c'est un document miraculeux", sourit Catherine Guyot.

Extrait du parchemin du XVIème siècle. - Château de Marzac

Mais celle qui ne l'a jamais vu en vrai s'est basée sur la description de l'expert pour estimer sa valeur. "Pour moi ce sont des pattes de mouches illisibles, comme si c'était du russe ou du chinois. Un travail fastidieux de détective va commencer", ajoute la propriétaire. Une historienne de Dordogne va se pencher dessus à son arrivée pour connaître précisément son contenu.

Présentation aux visiteurs

Catherine Guyot cherche un moyen de récupérer le parchemin à Paris dans des bonnes conditions de conservation. Elle espère en savoir plus dans les prochaines semaines ou prochains mois et confie : "Il y a de l'impatience et de l'émotion de toucher cet objet vieux de plusieurs siècles et de découvrir ces écritures". Sa place a déjà été trouvée, dans la salle de l'oncle Alphonse, du nom d'un géographe du XXème siècle dont des pièces de ses voyages sont exposées au deuxième étage.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir par eux même l'immense parchemin qui sera posé à plat sur l'un des murs, protégé par une vitre. Catherine Guyot prévoit même de s'en inspirer pour le prochain Escape Game du château de Marzac. Les joueurs seront plongés au XVIème siècle et devront retrouver un trésor, en déchiffrant par exemple, une partie du parchemin.