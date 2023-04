Un documentaire consacré au paquebot France diffusé au cinéma Sirius au Havre

40 ans après avoir franchi les digues du port du Havre, le paquebot France fait toujours rêver. Un documentaire intitulé "Le Havre, le France, une histoire d'amour" lui est consacré ce vendredi soir, diffusé au cinéma Sirius au Havre. Il sera visible dans quelques jours sur YouTube.

Pierre Goupillon, le réalisateur et fondateur de l'association Passerelle de Mémoire, est notre invité sur France Bleu Normandie.

France Bleu : Ce documentaire n'est pas "historique" mais présente plutôt une série de témoignages ? Pourquoi ce choix ?

Pierre Goupillon : On ne se considère pas comme une société de production, mais comme des gens qui rassemblent plusieurs générations, les seniors, les juniors, pour discuter ensemble et partager un passé qui existe, qui existait avant Internet.

On a senti une vraie envie de témoigner de la part de tous les Havrais. On travaille sur toute la France et là, il y a eu une résonance incroyable. Dès l'arrivée, lorsqu'on a commencé à s'installer sur le parvis de la mairie, à partir de 9h, il y avait déjà quatre personnes qui attendaient pour nous parler, pour nous transmettre leurs souvenirs.

Il s'agit de Havrais qui habitaient Sainte-Adresse, des Havrais dont la vie a été rythmée par les allers-retours de ce paquebot. Ils allaient le voir à quai. Il y avait des bals aussi, des animations quand il était là. On pouvait visiter tout ça.

Pierre Goupillon, réalisateur du documentaire "Le Havre, le France, une histoire d'amour". © Radio France - Marianne Naquet

On a eu tellement de témoignages, 62 témoignages exactement et on se fait fort de les mettre tous dans le film pour raconter une vraie histoire. On a eu tellement d'émotion avec ces entretiens : certains ont eu les larmes qui venaient quand ils en parlaient, d'autres étaient plus dans la retenue. Il y avait beaucoup de souvenirs très différents.

Pourquoi le départ du France en 1974 a été une vraie blessure pour la ville ?

En 1974, la plage était noire de monde, avec un silence de mort. Les Havrais savaient que c'était le dernier au revoir offert en France. Et ils étaient là. C'était le dernier paquebot de ce type et il était complètement novateur. Les cheminées, les matériaux utilisés, les portes qui s'ouvraient toutes seules, et des télévisions à l'intérieur. Dans ces années là, la télévision apparaissait comme ce qui représentait l'avenir. On croyait à ces technologies, on pensait qu'elles allaient apporter de nouvelles conditions de bonheur. Voilà pourquoi il concentre un petit peu l'émotion de chaque Havrais.

Quel est le témoignage qui vous a le plus marqué ?

Ils ont tous quelque chose, alors c'est vrai qu'il y en a qui sont plus dans la retenue, mais ils sont tous sincères, c'est difficile de choisir. C'est cette espèce de vérité qui en ressort, soit de la part d'un ingénieur technicien qui a travaillé sur le France, soit avec un mousse de sonnerie ou un habitant qui rêvait avec ce France. Ils ont tous tous leurs charmes et ils racontent tous avec sincérité leur vécu, leur histoire du France. Je ne peux pas choisir.

