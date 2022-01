Un documentaire sur Casimir Krakowiak le peintre atypique du Valenciennois

Rémi Vouters a connu "Krako" tout gamin car son père était ami du peintre fils d'immigrés polonais. Pendant toute sa vie, l'artiste a peint des centaines de toiles dans son atelier d'Aulnoy lez valenciennes, avec des thèmes très variés qui passent de la vie quotidienne à l'actualité en passant par des portraits ou des natures mortes. Une oeuvre "très colorée, flamboyante" raconte le réalisateur qui est devenu au fil des années son ami. "Une oeuvre sensible et touchante" aussi.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une oeuvre à l'image de ce peintre atypique devenu une véritable figure du Valenciennois, "un personnage qu'on croise très peu dans sa vie", un peut "brut de décoffrage" mais "sensible et généreux" se souvient Rémi Vouters qui avait envie de rendre hommage à l'artiste également passionné de danse ou de voyages comme celui qu'il a fait plus de 80 ans à Tahiti pour suivre les traces de Gauguin.

Il a lancé une cagnotte en ligne pour financer le documentaire, vous avez jusqu'au 13 janvier pour contribuer.