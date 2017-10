Un documentaire sur Clémentine Delait, la femme à barbe des Vosges, présenté en avant-première à Thaon

Un documentaire sur Clémentine Delait, la célèbre femme à barbe de Thaon-les-Vosges, est projeté en avant-première ce mardi 17 octobre dans la commune avant sa diffusion sur France 3 Grand Est. Un film de 52 minutes intitulé "Un poil différent.e".

Elle s'appelait Clémentine Delait. Mais elle est incontestablement plus connue sous le nom de "Femme à barbe" de Thaon-les-Vosges. Sa destinée (1865-1939) est au cœur d'un film intitulé "Un poil différent.e" et réalisé par la Spinalienne Hélène Michel-Béchet. Le documentaire de 52 minutes sera diffusé lundi 30 octobre sur France 3 Grand Est après le Soir 3. Il est projeté en avant-première ce mardi à 20h30 à la Rotonde de Thaon.

Une photo au cimetière de Thaon

C'est enfant qu'Hélène Michel-Béchet découvre l'existence de la femme à barbe. "J'allais avec ma grand mère changer les fleurs sur les tombes du cimetière de Thaon et je suis tombée sur une photo de cette femme. Je cours vers ma grand-mère, j'étais très étonnée. Elle me dit : "ah oui, c'est Clémentine Delait, la femme à barbe de Thaon-les-Vosges". Dans mon esprit, à 7-8 ans, je me dis que c'est normal !"

Clémentine Delait, femme "normale", pourvue d'une barbe de 35 cm à double panache, fort caractère, amoureuse de son mari Paul. Un sens des affaires aiguisé : elle vendait au début du siècle dernier, dans son café, des cartes postales à son effigie. "Elle en a fait un succès puisque tout le monde voulait la voir. Finalement, elle a eu une vie assez riche pour l'époque. Elle a pu s'offrir notamment une calèche".

Elle a réussi à faire son business, oui on peut dire ça !" - Hélène Michel-Béchet

Une destinée qui nous raconte quoi aujourd'hui ? "En assumant sa pilosité, elle est devenue elle-même. Grâce à cet attribut dit masculin, elle est devenue une femme plus libre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus tolérant, on est plus ouvert à la différence de l'autre ? Clémentine nous permet de nous interroger sur notre façon d'accepter la différence."

"Un poil différent.e", projection en avant-première mardi 17 octobre à 20h30 à la Rotonde de Thaon-les-Vosges (entrée libre et gratuite). Diffusion du documentaire sur France 3 Grand Est lundi 30 octobre après le Soir 3 (vers 23h - 23h30).