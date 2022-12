Un documentaire sur les jardins d'Eyrignac en Dordogne bientôt diffusé à la télévision

Les jardins d'Eyrignac sont à l'honneur ce lundi 26 décembre sur France 5 dans un documentaire sur les plus beaux jardins français diffusé en prime time à 21 heures.

Eyrignac parmi les "trésors des plus beaux jardins"

Le documentaire de 90 minutes intitulé "les trésors des plus beaux jardins français" s'arrête sur des jardins de renom partout en France, ceux du château de Chenonceau, ceux du château de Villandry en Indre-et-Loire ou encore ceux du château de Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne. La réalisatrice Katia Chapoutier a également sélectionné les jardins d'Eyrignac dans le Sud-Ouest.

Interviews et images d'archives

La partie concernant les jardins périgourdins dure une dizaine de minutes et a été tournée en juin dernier à Salignac-Eyvigues. On y retrouve de nombreuses images des jardins mais aussi des interviews des propriétaires Patrick et Capucine Sermadiras ainsi que des images d'archives du créateur Gilles Sermadiras.