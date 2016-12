Un drone sous le sapin ? Nos conseils pour bien l'utiliser

C'est LE cadeau high-tech de ce Noël 2016 : le drone ! Ces aéronefs télécommandés sont très ludique mais il y a des règles à respecter pour bien les utiliser. Nos conseils avec un spécialiste.

Sous le sapin, vous avez peut-être trouvé un drone. C'est LE cadeau high-tech de ce Noël 2016. Hors jouets, il devrait s'en vendre 200.000 ce mois-ci en France !

Avant de le faire décoller, il faut faire en sorte qu'il n'y ait personne autour, pour éviter les accidents

C'est vrai que c'est sympa un drone, ludique, on peut survoler sa maison, le bord de mer avec, faire des photos... Mais il y a des règles à respecter, notamment pour ne pas qu'il finisse à la poubelle, cassé, dans quelques jours. "Le premier réflexe, c'est de lire la notice", rappelle Nicolas Perron, le responsable de la formation des pilotes de drones à "Drone on air" à La Haye-Fouassière. "On a tendance, quand on a des gadgets un peu comme ça à se dire 'je vais le mettre en route', ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, pour le démarrer, on fait en sorte qu'il n'y ait personne autour, qu'il y ait un espace de sécurité pour éviter tout incident. Autre chose très importante quand on le démarre, mettre l'arrière face à soi, parce que si c'est l'avant qui est face à nous, le drone va venir sur nous. Et puis si on veut l'utiliser en extérieur et que c'est un drone d'intérieur ou pour l'extérieur sans vent, là aussi, il faut respecter les consignes, sinon, on risque de le retrouver dans un arbre ou chez le voisin".

Pas question de faire voler son drone près d'un aérodrome

Une fois qu'on devient un pilote un peu aguerri, il y a toujours des règles à respecter, celles de la DGAC (direction générale de l'aviation civile). Ne pas survoler les personnes, ne jamais perdre son drone de vue, ne pas le faire voler la nuit, respecter la vie privée des autres, vérifier son assurance et ne pas utiliser son drone près des aérodromes et ne pas survoler les sites protégés et sensibles. Et ces règles, les pilotes de drones de loisirs ne les respectent pas toujours explique Nicolas Perron. "Il y a des gens qui se disent : 'je me lance, je vais m'amuser à aller voir ce qui se passe dans le champ d'à côté', ce sont eux qui sont un peu problématiques. Ceux aussi qui trouvent drôle d'aller à côté de l'aérodrome pour voir quand l'avion décolle, alors que c'est interdit". La DGAC met d'ailleurs à disposition une carte de France des zones que les drones de loisir n'ont pas le droit de survoler.