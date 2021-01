Un duo de La Clusaz pour représenter la France à l’Eurovision ?

"21 Juin le Duo" c’est Manon et Julien. Ce groupe de La Clusaz (Haute-Savoie) fait partie des 12 artistes sélectionnés pour représenter la France à l’Eurovision. Leur titre "Peux-tu me dire ?" parle de respect de l’environnement.

Un duo sur scène et dans la vie. Manon et Julien se sont rencontrés en 2011 sur les bords du lac d’Annecy. Lui est parisien et musicien. Elle, originaire de La Clusaz, travaille dans l’évènementiel. "C’était un 21 juin", raconte Julien. Le nom du futur duo est trouvé. "Il est né en 2016 parce qu’il aura quand même fallu attendre cinq ans pour que je me rende compte que Manon savait chanter."

En 2019, "21 Juin le Duo" a fait les premières parties de "Trois Cafés Gourmands" avec à la clé des concerts dans les Zéniths et même sur la scène de l’Olympia. Aujourd’hui, Manon et Julien découvrent l’aventure de l’Eurovision. Ils font partie des 12 artistes et groupes sélectionnés pour représenter la France à ce mythique concours de chansons européennes. Le vote (du public et d’un jury de professionnels) se fera début février lors d'une émission diffusée en direct sur France Télévisions.

"Peux-tu me dire ?"

D’ici là, le duo savoure chaque instant. "On est ravis de faire partie de cette aventure, expliquent-ils. Cela fait quelques années qu’on en rêve. Gamins on regardait l’émission et là c’est fou de se dire qu’on est dans les finalistes français." Et c’est avec leur titre "Peux-tu me dire ?" que Manon et Julien vont tenter de décrocher le graal. Un morceau pop, léger avec un refrain qui reste en tête. "Il y a des fans de l’Eurovision partout dans le monde qui nous envoient des messages en disant : it’s a la la la song !, sourit Manon. C’est génial."

Le clip officiel de la chanson a été entièrement tourné à La Clusaz (sortie le 8 janvier prochain) avec leurs amis et les parents de Manon. "Ce morceau parle de la nature et de l’environnement", poursuit la jeune femme. "Il traduit la prise de conscience qu’on a eu quand on a quitté Paris pour venir s’installer dans les Aravis (au printemps dernier). Un retour aux sources pour moi et j’ai kidnappé Julien." Un sujet sérieux mais abordé avec le sourire ajoute Julien. "On interroge sur le dérèglement climatique mais on le fait de façon positive."

📻 REPORTAGE - À la découverte de "21 Juin le Duo", le groupe de La Clusaz qui rêve de représenter la France à l'Eurovision Copier

Le clip de "Peux-tu me dire ?" a été tourné à La Clusaz. - (Photo Arnaud Maillard)

Un message positif que "21 Juin le Duo" espère porter jusqu’à Rotterdam (Pays-Bas), le 22 mai prochain lors du concours de l’Eurovision. "Si on est choisi, on ira avec la Haute-Savoie dans le cœur. Et représenter la France, ce serait fou."