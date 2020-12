Un éléphanteau d'Asie vient de naître à Pairi Daiza

Carnet rose à Pairi Daiza ce vendredi matin. Le parc animalier belge situé à Brugelette à quelques kilomètres de la frontière avec la France a annoncé ce vendredi matin la naissance d'un éléphanteau d'Asie. Il s'agit d'un jeune mâle.

C'est le premier enfant de sa mère, Khaing Hnin Hnin, qui vient de fêter il y a quelques jours son dixième anniversaire. Elle est arrivée il y a dix ans en provenance du zoo d'Hanovre en Allemagne. Le père de l'enfant, Po Chin, à lui 20 ans et est arrivé à Pairi Daiza il y a 4 ans, en 2016.

Une bonne nouvelle pour cette espèce en voie de disparition. Avec cette naissance, Pairi Daiza comprend désormais 23 éléphants dont 21 de l'espèce asiatique et 2 de l'espèce africaine. Il s'agit du plus grand groupe d'éléphants en Europe, avec plus de 7 hectares d'espace dans le parc.