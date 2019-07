A Pons, on se réunit pour recréer... un embouteillage d'antan !

Pons, France

Coups de klaxons, fumée et forte odeur d'essence, les 200 véhicules sont bien présents et bien d'avant 1970. Il y a des mobylettes, des combis, et bien sûr les incontournables 2 CV. Ensemble ils vont recréer... un embouteillage ! Un bouchon comme ceux que connaissait Pons lors des grands départs en vacances avant la construction d'un contournement en 1969.

Et tout cela demande de l'organisation : "On s'y prend _un an à l'avance_" explique Philippe Hélis, l'un des responsables. "On fait le tour des clubs automobiles et les commerçants du centre-ville participent aussi."

Parmi les participants, Monique est venue en famille et avec tellement de voitures qu'il lui faut de l'aide pour s'en souvenir _"_une Aronde, une 4 CV, une 4L et une 203 ". "Avant, les voitures n'aillaient pas vite mais les gens étaient moins stressés qu'aujourd'hui."

"Ce n'est pas la journée pour faire des courses à Pons."

Tous les véhicules sont acceptés, de la mobylette au combi en passant par la 2 CV. © Radio France - Marina Guibert

Quand il fait son entrée, Julian attire l'attention et les photographes amateurs. Il faut dire que le benjamin des conducteurs détonne. Sur sa mobylette des années 1950, il est costumé des pieds à la tête en garde-forestier d'époque. Mais il vient surtout là pour les voitures "Je suis un passionné de véhicules anciens."

Assortis à leur Jeep, Joël et Nicole sont prêts à partir bouchonner. © Radio France - Marina Guibert

Un peu plus loin, Joël et Nicole sont assortis à leur Jeep Willis de l'US Navy de 1944. "On est déjà venus l'année dernière et ça nous avait bien plu". Alors cette année, ils remettent ça avec enthousiasme "on va embêter un peu les gens" rit-il "on va bouchonner, ce n'est pas la journée pour faire des courses à Pons". C'est peut-être la seule fois où les automobilistes seront contents de rester coincés dans les bouchons.