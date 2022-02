Un débat avec un éminent spécialiste des mafias et de la grande criminalité à Château-Gontier-sur-Mayenne

C'est un sujet terrifiant, mais aussi fascinant. Les mafias italiennes sont le sujet d'un festival au cinéma Le Palace de Château-Gontier-sur-Mayenne à 20h30 ce mardi 22 février 2022. Le festival Univerciné s'intéresse au cinéma italien, à travers les organisations criminelles. Le film "A Chiara" sur la place des femmes dans les mafias sera d'ailleurs diffusé et suivi d'un débat avec Fabrice Rizzoli.

Il s'agit d'un spécialiste de la grande criminalité, co-fondateur de l'association Crim'Halt (qui a pour mission de contribuer à l’émancipation des citoyens face à toutes les formes de criminalité préjudiciables à la société). Le sujet des mafias le passionne depuis sa tendre enfance. "J'ai un peu grandi dans les cafés de la Côte d'Azur et toute ma jeunesse a été bercée par les machines à sous clandestines. _Je voyais des personnes qui allaient en prison, qui en revenaient_. Des Italiens, des Corses qui jouaient aux cartes toute la journée, puis disparaissaient pendant des mois. Ça c'était l'été, quand j'allais voir mon papa. Le reste de l'année, avec ma maman, j'habitais plutôt le 19e arrondissement de Paris et la Seine-Saint-Denis. En gros, l'arrondissement et le département le plus criminogène de France. Ça m'a beaucoup intéressé" J'ai voulu creuser le sujet. N'ayant pas les épaules pour devenir un gangster moi-même, j'ai voulu en faire un sujet d'étude" raconte le docteur en sciences politiques.

Et même si les organisations criminelles en France ne sont pas aussi maîtresses de la société et exposées comme en Italie, certaines mafias sont restent puissantes dans notre pays. "Quand on lit la presse locale, il y a régulièrement des homicides ou des tirs à la kalachnikov, y compris dans des villes moyennes comme Poitiers, Angoulême, Limoges. Nos outils pour lutter contre ce type de phénomène ne sont pas toujours adaptés. Heureusement l'an dernier, _une proposition de loi sur la mise à disposition des biens mal-acquis a été adoptée. On va pouvoir prendre la villa du trafiquant et y mettre une association d'aide aux devoirs ou une association de lutte contre la traite des êtres humains_. Et ça, c'est une loi qui nous vient d'Italie et qui a montré ses bénéfices vraiment très puissants" explique Fabrice Rizzoli.