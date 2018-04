En plus des concerts payants du soir, il y aura des concerts gratuits tout l'après-midi lors du prochain Brive Festival. Un programme OFF concocté avec les cafetiers du centre-ville, pour développer encore l'événement de l'été. Explications avec le directeur du festival, Stéphane Canarias.

Brive-la-Gaillarde, France

Brive Festival continue d'évoluer. Lors de la prochaine édition, du 20 au 23 juillet 2018, une programmation OFF sera proposée dans des bars de la ville : 36 concerts gratuits sur 4 jours pour accompagner et compléter le programme IN du soir. Un moyen de satisfaire plusieurs objectifs, pour Stéphane Canarias. Le directeur de Brive Festival était l'invité de France Bleu Limousin à 8h15 avec Philippe Graziani.

36 concerts gratuits dans les bars de la ville

Pourquoi ce OFF ? Pour doper le IN, répond en substance Stéphane Canarias ! "On cherche à faire grandir le Brive Festival", explique-t-il, et "pour nous, le développement passe aussi par un OFF entièrement gratuit dans la ville, avec les cafetiers partenaires". De quoi satisfaire le public local, offrir leur chance à de jeunes artistes, principalement néo-aquitains, et parmi lesquels des lycéens de Limoges et Brive, en cours de sélection.

Objectif : faire grandir la jauge du IN

C'est aussi une manière de "gérer les flux de visiteurs qui viennent nombreux pour le Brive Festival et qui sont cantonnés dans la ville", en leur proposant quelque chose "de 12h à 18h, en continu, de café en café, jusqu'à l'ouverture des scènes de la Guierle. "_L'idée, c'est d'offrir quasiment 12h de musique non-stop_, et que ce soit complémentaire, avec des styles de musique qui sont moins présents dans le IN", précise Stéphane Canarias. Et au final, l'objectif reste de faire grandir la jauge du Brive Festival : "aujourd'hui, on accueille 8.000 personnes par soir, et on veut encore grandir, tout en gardant notre ADN très familial, d'un festival urbain, plutôt chic dans la ville".